Спрашивали? Отвечаем! Как жить дальше бизнесу и работягам

Отдельно взятый работник не может подавать заявку на работу, но это может сделать его предприятие или, например, ИП. Далее всё зависит от региона и типа компании. Разрешение на работу крупного бизнеса дают, например, региональные отделения Минпромторга, добавляя компанию или тип компаний в перечень тех, кому разрешено работать. За малый и средний бизнес зачастую отвечают структуры при правительстве региона, которые также определяют, чья деятельность в период пандемии имеет первостепенное значение.

Часть компаний выводит на работу не 100% сотрудников, но это уже решается внутри предприятия.

