Спрашивали? Отвечаем! Как жить дальше бизнесу и работягам

1
Раз мы работаем во время карантина, должны ли нам доплачивать за эти дни?
Нет. Нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, поэтому оплата производится в обычном, а не повышенном размере.
2
Как подать заявку, чтобы разрешили работать в карантин?
Отдельно взятый работник не может подавать заявку на работу, но это может сделать его предприятие или, например, ИП. Далее всё зависит от региона и типа компании. Разрешение на работу крупного бизнеса дают, например, региональные отделения Минпромторга, добавляя компанию или тип компаний в перечень тех, кому разрешено работать. За малый и средний бизнес зачастую отвечают структуры при правительстве региона, которые также определяют, чья деятельность в период пандемии имеет первостепенное значение.
Часть компаний выводит на работу не 100% сотрудников, но это уже решается внутри предприятия.
3
Имеет ли право работодатель отправить медсотрудника на 2/3 оклада и снять все надбавки?
— Простой, если он произошел не во вине работника или работодателя, действительно оплачивается в размере 2/3 от оклада, премии и прочие стимулирующие выплаты при данном расчете не учитываются, — говорит юрист компании «Бенефактум» Артем Страшнов. — С другой стороны, учитывая нагрузку, которая возложена всю отрасль медицины в целом, обоснованность ведения простоя для медицинских работников вызывает большие сомнения.
Обратитесь к работодателю с требованием о предоставлении другой работы и выплате полного размера заработной платы. В случае отказа можно пойти в Госинспекцию труда и Минздрав.
4
На какие налоговые льготы рассчитывать малому бизнесу?
Послабления малому и среднему бизнесу сделали как федеральные власти, так и власти в некоторых регионах. Что касается первых, то для предприятий из наиболее пострадавших областей (например, кафе, рестораны, турфирмы) вводится полугодовая отсрочка для выплаты налогов на прибыль, по УСН и единого сельскохозяйственного налога, а также страховых выплат. Предусмотрена отсрочка по квартальным налогам, но она не касается НДС.
Для предприятий, которые не относятся к пострадавших областям, возможны послабления вплоть до годичных налоговых каникул, но для этого нужно подтвердить снижение выручки на 50% и более. В ряде регионов есть послабления, установленные местными властями, например, снижение налоговых ставок для предпринимателей, работающих по «упрощёнке».
На недавнем совещании с губернаторами президент РФ Владимир Путин анонсировал расширение мер поддержки малому и среднему бизнесу (например, отсрочку по страховым выплатам), а также подчеркнул, что государство будет помогать в первую очередь предприятиям, которые не увольняют сотрудников.
5
Будет ли помощь безработным?
Безработные будут получать увеличенную компенсацию: её минимальный размер с конца марта составляет МРОТ (12 тысяч 130 рублей), умноженный на региональный коэффициент.
Чтобы претендовать на выплату, нужно встать на учёт в центр занятости, то есть получить статус официально безработного. Есть и много нюансов, например, если вы не работали более года, выплата составит лишь 1725 рублей ежемесячно.
6
А отсрочка по кредитам для тех, у кого нет работы?
Безработным, как и людям с существенно упавшими доходами, можно претендовать на кредитные каникулы или реструктуризацию долга. Часть механизмов, например, ипотечные каникулы, работали и до пандемии, но с её началом банки получили инструкции Центробанка активнее искать компромиссы. С тех пор многие кредитные учреждения предложили собственные программы кредитных и ипотечных послаблений, но это индивидуальная работа. Если клиент столкнулся с временными трудностями, банк с большой вероятностью пойдёт навстречу.
Кроме того, в начале апреля президент подписал закон о кредитных каникулах, который регулирует этот процесс: например, претендовать на послабления могут граждане, доходы которых снизились на 30%.
7
Какие бумаги нужно подать индивидуальному предпринимателю в банк, чтобы получить кредитные каникулы?
Помимо стандартного пакета документов (паспорт, учредительные документы, заявление, ИНН — точный список зависит от банка и типа ИП), в течение 90 дней потребуется документ, подтверждающий падение доходов в последний месяц более чем на 30% относительно среднего ежемесячного дохода за прошлый год.
8
Начальник выгоняет на работу, но сказал, что денег не заплатит. Как быть?
Как ни странно, идти на работу, иначе вас уволят за прогул. Если задержка зарплаты будет составлять более 15 дней, уведомите работодателя и приостановите работу.
— В данном вопросе важен целый ряд факторов: нужно оценить, относится ли работодатель к организациям, которым разрешено вести деятельность в текущей ситуации (если нет, то вывод сотрудников на работу грозит ему серьезными штрафами). Важно также и то, какие у вас согласованы условия о рабочем месте, графике работы, и от этого уже нужно отталкиваться в ваших действиях, — советует юрист Артем Страшнов.
9
Что делать, если в банке откажут в кредитных каникулах?
Пока такое происходит довольно часто: по данным Сбербанка, удовлетворяется лишь одна заявка из десяти. Основная проблема: невозможность предоставить необходимый пакет документов или несоответствие условиям программы.
Будьте аккуратны с подачей заявлений такого рода: банки проверяют их особенно тщательно, поэтому получить отсрочку «на дурака» вряд ли удастся. Но если вы уверены, что полностью соответствуете всем критериям и предоставили необходимые документы, то в случае отказа банка у вас есть два пути: или всё же платить по графику, или обращаться в суд. Последнее, само собой, пока затруднительно: в большинстве регионов суды работают только по сверхсрочным делам.
10
Количество рабочих дней сократили. Может ли работодатель платить только за те дни, что отработаем?
— Ответить однозначно нельзя. Всё зависит от того, какие документы у вас оформлены с работодателем, какой у вас режим рабочего времени. По общему правилу изменение условий заключенного трудового договора производится по соглашению сторон, — отмечает юрист.
11
Уволили по соглашению сторон, выплатили зарплату за март. Можно ли добиться еще компенсаций?
По соглашению сторон при увольнении выплачивают зарплату за отработанное время, компенсацию за неиспользованный отпуск. Дополнительные выплаты, так называемые «выходные пособия», выплачиваются лишь в том случае, если изначально было обсуждение выплат при увольнении.