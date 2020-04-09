В четверг, 9 апреля, в Кировском районе Новосибирска столкнулись трамвай и легковой автомобиль. В результате аварии пострадали два человека.

— В 22:00 в полицию поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Сибиряков — Гвардейцев и Немировича — Данченко произошло столкновения легкового автомобиля и трамвая. Трамвай двигался в сторону Маркса, остановился на светофоре. Водитель на автомобиле Ford Mondeo — у которого установлено алкогольное опьянение — не справился с управлением и врезался в трамвай. Пострадали два человека — водитель и пассажир данного автомобиля. Пострадавшие доставлены в больницу, им сейчас оказывают необходимую медицинскую помощь, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.