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Иван Кучер пропал в октябре 2019 года

Иван Кучер пропал в октябре 2019 года

В четверг вечером, 9 апреля, стало известно, что завершились поиски пропавшего в октябре 2019 года Ивана Кучера. Мужчину обнаружили вчера, 8 апреля — он погиб.

— Тело было обнаружено в реке, в посёлке Рыбачий. В настоящее время сотрудники МВД устанавливают причину и обстоятельства смерти, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Иван Кучер, по словам волонтёров, 3 октября ушёл из хостела по улице Семьи Шамшиных и не вернулся. Также корреспонденту НГС уточнили, что он приехал в Новосибирск из другого города.

Несколько новосибирцев сообщали поисковикам, что видели пропавшего на Димитровском мосту 4 октября ночью. Мужчину искали волонтёры с помощью записей с видеорегистраторов.

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