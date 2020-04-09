В четверг вечером, 9 апреля, стало известно, что завершились поиски пропавшего в октябре 2019 года Ивана Кучера. Мужчину обнаружили вчера, 8 апреля — он погиб.

— Тело было обнаружено в реке, в посёлке Рыбачий. В настоящее время сотрудники МВД устанавливают причину и обстоятельства смерти, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Иван Кучер, по словам волонтёров, 3 октября ушёл из хостела по улице Семьи Шамшиных и не вернулся. Также корреспонденту НГС уточнили, что он приехал в Новосибирск из другого города.