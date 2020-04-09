ОСАГО без техосмотра: не все страховщики готовы к новым правилам

Как нам рассказали в страховых компаниях «Согласие» и «Югория», оформить ОСАГО без диагностической карты у них можно с 6 апреля — то есть со следующего рабочего дня после разъяснений Центробанка.

В «АльфаСтрахование» и «Ренессанс страхование» также утверждают, что работают по новым правилам. Последние предположили, что некоторые страховщики пока не успели настроить свои системы с учетом свежих рекомендаций Центробанка, поэтому в некоторых случаях проблемы с оформлением действительно возможны.



Как оказалось, оборудование еще не перенастроили в «Росгосстрахе». Начальник отдела методологии ОСАГО Егор Светлов объяснил, что сейчас они дорабатывают свой софт.



— В настоящее время ПАО «Росгосстрах» осуществляет доработки своих информационных систем. В ближайшие дни мы обеспечим клиентам возможность заключать договоры без диагностической карты, — рассказал он.