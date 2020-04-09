ОСАГО без техосмотра: не все страховщики готовы к новым правилам

С 3 апреля Банк России, который курирует деятельность автостраховщиков, разрешил заключать договоры ОСАГО без диагностической карты. На такой шаг пришлось пойти из-за нерабочих дней и режима повышенной готовности: водители не могут получить этот документ, поскольку работа пунктов технического осмотра сейчас затруднена либо полностью приостановлена.
На деле всё оказалось непросто. Читатель сообщил нам, что так и не смог оформить электронный полис по новым правилам, хотя он пытался это сделать на сайтах нескольких страховщиков. Мы обратились к представителям рынка и узнали, почему так происходит.
Как нам рассказали в страховых компаниях «Согласие» и «Югория», оформить ОСАГО без диагностической карты у них можно с 6 апреля — то есть со следующего рабочего дня после разъяснений Центробанка.
В «АльфаСтрахование» и «Ренессанс страхование» также утверждают, что работают по новым правилам. Последние предположили, что некоторые страховщики пока не успели настроить свои системы с учетом свежих рекомендаций Центробанка, поэтому в некоторых случаях проблемы с оформлением действительно возможны.
Как оказалось, оборудование еще не перенастроили в «Росгосстрахе». Начальник отдела методологии ОСАГО Егор Светлов объяснил, что сейчас они дорабатывают свой софт.
— В настоящее время ПАО «Росгосстрах» осуществляет доработки своих информационных систем. В ближайшие дни мы обеспечим клиентам возможность заключать договоры без диагностической карты, — рассказал он.
Вы оформляли ОСАГО в последние дни?
При этом каждая компания обратила внимание на то, что послабление Центробанка не означает полного освобождения от прохождения техосмотра. Как только ограничительные меры из-за пандемии коронавируса будут отменены, у водителей будет один месяц на то, чтобы предоставить диагностическую карту страховщику.
Мы попробовали заключить договор без диагностической карты на сайте компании «Согласие». Дойдя до пункта с вводом номера карты, система выдала сообщение, что при отсутствии этого документа поле не обязательно для заполнения (см. фото ниже). Мы оставили это поле пустым и нажали кнопку «Оформить полис», но возникла ошибка загрузки заявления, и система предложила нам повторить процедуру позже. Возможно, это был временный сбой.
Покупка электронного полиса ОСАГО — самый безопасный вариант в нынешних условиях. При этом, например, у «Росгосстраха» в каждой региональной столице работает по одному (в Москве их два) отделению, которые принимают клиентов. В компании «Югория» также отмечают, что при необходимости могут оформить автогражданку в бумажном виде.
Реже посещать техосмотр теперь можно и по другим причинам. На днях Госдума приняла закон, освобождающий от ТО машины возрастом до четырех лет (сейчас до трех лет). Кроме того, раз в два года его будут проходить автомобили от четырех до десяти лет (сейчас — от 3 до 7 лет), а после десяти лет (сейчас после 7 лет) — каждый год.
Из-за коронавируса власти перенесли реформу техосмотра. Она предусматривала штрафы для водителей за отсутствие диагностической карты или за ее покупку, а также обязательную фотофиксацию процесса прохождения ТО. А ГИБДД временно разрешила ездить на неоформленных автомобилях. Еще одна поблажка, которую поручил проработать Владимир Путин — продлить действие водительских прав минимум на три месяца тем, у кого они заканчиваются.