Суд признал новосибирца виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации) и назначил ему наказание в виде административного штрафа в тысячу рублей.

В Новосибирске это первое решение по статье о нарушении режима повышенной готовности в регионе из-за коронавируса. Ранее НГС писал о 9 новосибирцах, получивших штрафы из-за нарушения режима самоизоляции.

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