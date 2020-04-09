В этот четверг, 9 апреля, Центральный районный суд Новосибирска оштрафовал местного жителя Кирилла Новикова из-за прогулки в Центральном парке — мужчине предстоит выплатить одну тысячу рублей.
— 6 апреля в дневное время Новиков прогуливался по Центральному парку культуры и отдыха Новосибирска, который находится в двух остановках общественного транспорта от места его проживания, откуда и был доставлен сотрудниками полиции в отдел для составления протокола. На судебном заседании Новиков полностью признал вину в совершении административного правонарушения, — рассказали в пресс-службе суда.
Суд признал новосибирца виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации) и назначил ему наказание в виде административного штрафа в тысячу рублей.
В Новосибирске это первое решение по статье о нарушении режима повышенной готовности в регионе из-за коронавируса. Ранее НГС писал о 9 новосибирцах, получивших штрафы из-за нарушения режима самоизоляции.
Вас или ваших близких оштрафовали за прогулку далеко от дома или за нарушение самоизоляции? Свяжитесь с нашим криминальным журналистом по номеру 8 953 775-22-29. Можно анонимно. Интересно узнать ваше мнение о мерах, которые предпринимаются в области для борьбы с коронавирусом.