Еще три зараженных. Одна из них подхватила вирус в Новосибирске, но от кого — неизвестно

Привет, Новосибирск! Пятница, утренние пробки, толпы людей в метро и автобусах... Всё как обычно, если не учитывать, что в городе уже вторую неделю действует режим самоизоляции, а президент и вовсе отправил всю страну (за исключением сотрудников некоторых важных сфер) на выходные до 30 апреля.

Мы продолжаем следить, что происходит в Новосибирске из-за коронавируса. Как меняется ситуация по заболеваемости (сколько человек болеет, сколько выздоровело), какие заявления делают местные власти, что происходит на улицах в данный конкретный момент и как «карантинят» дома (и на работе) новосибирцы — всё это вы найдете в нашей круглосуточной онлайн-хронике, которую мы запускаем каждое утро ровно в 7.00.