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Тема дня Еще три зараженных. Кто и где подхватил вирус
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Еще три зараженных. Одна из них подхватила вирус в Новосибирске, но от кого — неизвестно

Смотрим, как пандемия меняет город и поведение людей (пока никак)

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Привет, Новосибирск! Пятница, утренние пробки, толпы людей в метро и автобусах... Всё как обычно, если не учитывать, что в городе уже вторую неделю действует режим самоизоляции, а президент и вовсе отправил всю страну (за исключением сотрудников некоторых важных сфер) на выходные до 30 апреля.

Мы продолжаем следить, что происходит в Новосибирске из-за коронавируса. Как меняется ситуация по заболеваемости (сколько человек болеет, сколько выздоровело), какие заявления делают местные власти, что происходит на улицах в данный конкретный момент и как «карантинят» дома (и на работе) новосибирцы — всё это вы найдете в нашей круглосуточной онлайн-хронике, которую мы запускаем каждое утро ровно в 7.00.

Давайте вместе рассказывать всему городу, что интересного, важного и странного происходит в Новосибирске. Присылайте свои новости, фотографии, видео, наблюдения по WhatsApp, Viber и Telegram на номер +7 923 157-00-00.

Мария Захарова

Всем привет из Екатеринбурга, где сегодня по-настоящему солнечно и тепло! Жители города и группа «Чайф» сидят по домам, но это не мешает всем вместе спеть уральский гимн самоизоляции, который, к слову, был придуман задолго до сегодняшних событий.

Посмотрите на самое масштабное исполнение песни «Бутылка кефира, полбатона — а я сегодня дома!» и, конечно, пойте вместе с нами!

Видео: E1.RU

Вероника Барашкова

В редакцию НГС обратилась читательница Светлана с вопросом о том, будут ли в Новосибирске выдавать продуктовые наборы для школьников, как в других регионах страны. Этот вопрос мучает многих новосибирцев. Ответ на него вчера дал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук:

— По нашему законодательству предусмотрено горячее питание для детей из малообеспеченных и многодетных семей именно в школе, поэтому в зависимости от развития ситуации. Этот вопрос будет прорешиваться. Сейчас сухпаёк не выдаётся.

В пресс-службе мэрии Новосибирска на запрос корреспондента НГС по вопросу сухпайков ответили, что подобный вопрос может быть решён только на уровне региона.

Сергей Федорчук также ответил и на многие другие вопросы родителей, появившиеся из-за дистанционного обучения.

Вероника Барашкова

Кому-то самоизоляция усложняет жизнь, другим, наоборот, упрощает. Как минимум ситуация на автодорогах стала гораздо лучше — меньше пробок, движение быстрее. Даже из отдаленных районов города теперь проще выехать.

— Если честно, то как только объявили режим СИ (самоизоляции. — Прим.ред.), то с моих родных Родников стало не лучше выезжать, а просто шикарно! Обычно в это время здесь тупо стоишь час минимум! Это из хорошего. А так большинство, конечно, откровенно забивают на ограничения, — поделился новостями (хорошей и не очень) наш читатель Андрей.

Автомобилисты находят свою прелесть в самоизоляции — дороги свободны!

Автомобилисты находят свою прелесть в самоизоляции — дороги свободны!

Вероника Барашкова

Еще три зараженных в Новосибирске. Где они подхватили вирус

В Новосибирской области зарегистрировано еще три случая заражения коронавирусом.

По данным оперативного штаба на 11 утра 10 апреля в Новосибирской области зафиксировано 3 новых случая заражения COVID-19. Таким образом, в регионе количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции достигло 21. 8 пациентов выздоровели.

Все новые пациенты — женщины. Одна вернулась из Таиланда, вторая была в Москве. Третья никуда не выезжала и с ранее выявленными пациентами не контактировала. Круг их контактов установлен.

В детскую больницу № 3 за сутки поступило 3 детей с подозрением на коронавирус, они приехали из Москвы и Калининграда. Выписали двух пациентов. Всего в ДГКБ № 3 находятся 13 детей с подозрением на COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.

В инфекционную больницу № 1 Новосибирска по состоянию на утро 10 апреля госпитализировано 49 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, из них 13 человек с подтвержденным диагнозом.

Вероника Барашкова

Во всех районах города есть люди, которые, несмотря на убедительные рекомендации, не остаются дома, а встают рано утром и едут по делам. Есть такие и среди жителей Затулинки.

— Карантин. 6 часов утра. Народу на остановке больше, чем в обычный день. Транспортники помогают соблюдать 1,5 метра, — поделился новосибирец Даниил.

Фото сделано на остановке «Училище» в Кировском районе Новосибирска

Фото сделано на остановке «Училище» в Кировском районе Новосибирска

Вероника Барашкова

Реально ли не платить за «коммуналку» во время самоизоляции и после? С деньгами сейчас напряженно, а вот расходы у большинства людей только растут, потому что они сидят дома и используют в разы больше воды и электроэнергии, чем обычно. Правительство запретило отключать коммунальные услуги из-за долгов, а на сами долги до конца года не будет начисляться пеня.

Журналист НГС подготовил для вас ТОП-5 хитростей, как еще легально уменьшить платежи.

Вероника Барашкова

Детские площадки Новосибирска по очереди попадают в паутину сигнальных лент. Их закрывают от недобросовестных горожан, которые нарушают режим самоизоляции и продолжают гулять с детьми. Жительница города Татьяна поделилась фотографией очередной такой площадки под запретом.

— Двор на Крылова, 53, еще в понедельник тут качались с детьми соседи на качелях, а сегодня к ним даже не подойти. И правильно, раз без ограждений не понимают!

Детские площадки города обтягивают сигнальными лентами, чтобы на них не гуляли дети и их родители

Детские площадки города обтягивают сигнальными лентами, чтобы на них не гуляли дети и их родители

Вероника Барашкова

Несмотря на все правила, рекомендации и запреты, в общественном транспорте Новосибирска полным-полно людей. Например, так многолюдно сегодня утром на станции метро «Площадь Маркса».

Самые отчаянные новосибирцы продолжают пользоваться общественным транспортом. И таких людей немало!

Самые отчаянные новосибирцы продолжают пользоваться общественным транспортом. И таких людей немало!

Вероника Барашкова

Стильные сибирячки даже маски превращают в красивый и яркий аксессуар, который становится полноценной частью образа. Анастасия тому пример.

Вероника Барашкова

Мы получили почти 500 вопросов от наших читателей — о пандемии, субсидиях, правилах изоляции и штрафах за нарушения этих самых правил. Весомая часть вопросов пришлась на бизнес и отношения с работодателем, ведь многие новосибирцы на время режима самоизоляции лишились заработка и основного источника дохода, будь то работа по найму или собственное дело. А кто-то, напротив, работает, однако не знает, на какую зарплату за апрель может сейчас рассчитывать. Мы подробно разъяснили все эти моменты.

Вероника Барашкова

Сидеть на карантине тоже надо уметь! В идеале — на шпагате, как эта спортивная малышка.

Вероника Барашкова

Как хоронят людей в Новосибирске в период пандемии коронавируса? Ведь похороны и поминки обычно собирают большое количество людей, желающих попрощаться с умершим, а скопления сейчас особенно нежелательны. Корреспондент НГС Алена Истомина разбиралась в том, как работает рынок ритуальных услуг в Новосибирске во время самоизоляции и карантина, а также удается ли соблюдать меры безопасности на похоронах.

Вероника Барашкова

«Да хранят вас антисептик и повязка»: новосибирские магазины тоже добросовестно соблюдают карантинные меры и напоминают посетителям о правилах личной безопасности. Давайте их дружно соблюдать!

Вероника Барашкова

Защищаемся как можем! Новосибирцы используют все возможные способы защиты в период пандемии. Например, Алексей Лысаков примерил маску чумного доктора и, кажется, остался вполне доволен своим выбором.

«Когда, наконец-то, нашел ту самую маску от всех вирусов», — подписал фото молодой человек.

Вероника Барашкова

А вы пользуетесь услугами такси во время пандемии?

    Вероника Барашкова

    Аэропорт, вокзал и автовокзал — в эти места чаще всего ездили новосибирцы на такси в первую неделю карантина. Также в пятерку популярных адресов вошли улицы Бронная и Виктора Уса. Аналитики сервиса заказа поездок «Везёт» посмотрели, как изменился спрос и география поездок в Новосибирске с начала карантина. Поездок стало в два раза меньше, а количество активных перевозчиков сократилось больше чем на треть с начала месяца. Динамика по районам города существенно не изменилась: пассажиры чаще всего заказывают такси, чтобы уехать в Центральный, Ленинский и Кировский район (на Затулинку). Западный жилмассив в Ленинском районе потеснил Академгородок в рейтинге.

    Вероника Барашкова

    На зарядку становись! Самоизоляция идет полным ходом, люди сидят дома и зачастую много едят (запаслись ведь основательно), а вот двигаются мало, и с этим надо срочно что-то делать! Сегодня в 9:00 смотрите утреннюю зарядку со спортсменкой, чемпионкой Азии по самбо и просто красавицей Натальей Коноваловой в прямом эфире нашего редакционного инстаграма. Будет активно и спортивно, так что смотрим и повторяем!

    Вероника Барашкова

    Вражда и травля: на третьей неделе самоизоляции началось, пожалуй, самое неприятное в подобных ситуациях: люди стали в открытой форме ненавидеть заболевших, а также пациентов с подозрением на коронавирус. Это коснулось даже тех, кто просто недавно вернулся из-за границы и совершенно не болен — к ним тоже предъявляют претензии ничуть не меньшие. Почему так происходит, как это остановить и, главное, как оставаться человеком во время пандемии — разбираемся вместе.

    Вероника Барашкова

    Соблюдать дистанцию призвали пассажиров новосибирского метро. Такие наклейки появились на спинках сидений. Правда, о том, как умудриться соблюдать дистанцию в вагонах, особенно в час пик, почему-то не сообщается.

    Соблюдение дистанции&nbsp;— одна из ключевых рекомендаций в период пандемии коронавируса

    Соблюдение дистанции — одна из ключевых рекомендаций в период пандемии коронавируса

    Вероника Барашкова

    Доброе утро! Меня зовут Вероника Барашкова, и сегодня я запускаю наш онлайн о коронавирусе в Новосибирске.

    Делитесь со мной своими наблюдениями — стало ли, на ваш взгляд, меньше людей на улицах, а на дорогах — меньше транспорта? Труднее ли стало передвигаться по городу? Просили ли вас предъявить справку с места работы представители правоохранительных органов? Или, может быть, вы сделали интересный кадр? Жду ваших сообщений на наш редакционный номер +7 923 157-00-00 (СМС, Viber, WhatsApp, Telegram), а ещё можете написать мне на почту лично v.barashkova@iportal.ru.

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    коронавирус в Новосибирске
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