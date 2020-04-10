Еще три зараженных. Одна из них подхватила вирус в Новосибирске, но от кого — неизвестно

Всем привет из Екатеринбурга, где сегодня по-настоящему солнечно и тепло! Жители города и группа «Чайф» сидят по домам, но это не мешает всем вместе спеть уральский гимн самоизоляции, который, к слову, был придуман задолго до сегодняшних событий.
Посмотрите на самое масштабное исполнение песни «Бутылка кефира, полбатона — а я сегодня дома!» и, конечно, пойте вместе с нами!
Видео: E1.RU
В редакцию НГС обратилась читательница Светлана с вопросом о том, будут ли в Новосибирске выдавать продуктовые наборы для школьников, как в других регионах страны. Этот вопрос мучает многих новосибирцев. Ответ на него вчера дал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук:
— По нашему законодательству предусмотрено горячее питание для детей из малообеспеченных и многодетных семей именно в школе, поэтому в зависимости от развития ситуации. Этот вопрос будет прорешиваться. Сейчас сухпаёк не выдаётся.
В пресс-службе мэрии Новосибирска на запрос корреспондента НГС по вопросу сухпайков ответили, что подобный вопрос может быть решён только на уровне региона.
Сергей Федорчук также ответил и на многие другие вопросы родителей, появившиеся из-за дистанционного обучения.
Кому-то самоизоляция усложняет жизнь, другим, наоборот, упрощает. Как минимум ситуация на автодорогах стала гораздо лучше — меньше пробок, движение быстрее. Даже из отдаленных районов города теперь проще выехать.
— Если честно, то как только объявили режим СИ (самоизоляции. — Прим.ред.), то с моих родных Родников стало не лучше выезжать, а просто шикарно! Обычно в это время здесь тупо стоишь час минимум! Это из хорошего. А так большинство, конечно, откровенно забивают на ограничения, — поделился новостями (хорошей и не очень) наш читатель Андрей.
Еще три зараженных в Новосибирске. Где они подхватили вирус
В Новосибирской области зарегистрировано еще три случая заражения коронавирусом.
По данным оперативного штаба на 11 утра 10 апреля в Новосибирской области зафиксировано 3 новых случая заражения COVID-19. Таким образом, в регионе количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции достигло 21. 8 пациентов выздоровели.
Все новые пациенты — женщины. Одна вернулась из Таиланда, вторая была в Москве. Третья никуда не выезжала и с ранее выявленными пациентами не контактировала. Круг их контактов установлен.
В детскую больницу
В инфекционную больницу
Во всех районах города есть люди, которые, несмотря на убедительные рекомендации, не остаются дома, а встают рано утром и едут по делам. Есть такие и среди жителей Затулинки.
— Карантин. 6 часов утра. Народу на остановке больше, чем в обычный день. Транспортники помогают соблюдать 1,5 метра, — поделился новосибирец Даниил.
Реально ли не платить за «коммуналку» во время самоизоляции и после? С деньгами сейчас напряженно, а вот расходы у большинства людей только растут, потому что они сидят дома и используют в разы больше воды и электроэнергии, чем обычно. Правительство запретило отключать коммунальные услуги из-за долгов, а на сами долги до конца года не будет начисляться пеня.
Журналист НГС подготовил для вас ТОП-5 хитростей, как еще легально уменьшить платежи.
Детские площадки Новосибирска по очереди попадают в паутину сигнальных лент. Их закрывают от недобросовестных горожан, которые нарушают режим самоизоляции и продолжают гулять с детьми. Жительница города Татьяна поделилась фотографией очередной такой площадки под запретом.
— Двор на Крылова, 53, еще в понедельник тут качались с детьми соседи на качелях, а сегодня к ним даже не подойти. И правильно, раз без ограждений не понимают!
Несмотря на все правила, рекомендации и запреты, в общественном транспорте Новосибирска полным-полно людей. Например, так многолюдно сегодня утром на станции метро «Площадь Маркса».
Стильные сибирячки даже маски превращают в красивый и яркий аксессуар, который становится полноценной частью образа. Анастасия тому пример.
Мы получили почти 500 вопросов от наших читателей — о пандемии, субсидиях, правилах изоляции и штрафах за нарушения этих самых правил. Весомая часть вопросов пришлась на бизнес и отношения с работодателем, ведь многие новосибирцы на время режима самоизоляции лишились заработка и основного источника дохода, будь то работа по найму или собственное дело. А кто-то, напротив, работает, однако не знает, на какую зарплату за апрель может сейчас рассчитывать. Мы подробно разъяснили все эти моменты.
Сидеть на карантине тоже надо уметь! В идеале — на шпагате, как эта спортивная малышка.
Как хоронят людей в Новосибирске в период пандемии коронавируса? Ведь похороны и поминки обычно собирают большое количество людей, желающих попрощаться с умершим, а скопления сейчас особенно нежелательны. Корреспондент НГС Алена Истомина разбиралась в том, как работает рынок ритуальных услуг в Новосибирске во время самоизоляции и карантина, а также удается ли соблюдать меры безопасности на похоронах.
«Да хранят вас антисептик и повязка»: новосибирские магазины тоже добросовестно соблюдают карантинные меры и напоминают посетителям о правилах личной безопасности. Давайте их дружно соблюдать!
Защищаемся как можем! Новосибирцы используют все возможные способы защиты в период пандемии. Например, Алексей Лысаков примерил маску чумного доктора и, кажется, остался вполне доволен своим выбором.
«Когда, наконец-то, нашел ту самую маску от всех вирусов», — подписал фото молодой человек.
А вы пользуетесь услугами такси во время пандемии?
Аэропорт, вокзал и автовокзал — в эти места чаще всего ездили новосибирцы на такси в первую неделю карантина. Также в пятерку популярных адресов вошли улицы Бронная и Виктора Уса. Аналитики сервиса заказа поездок «Везёт» посмотрели, как изменился спрос и география поездок в Новосибирске с начала карантина. Поездок стало в два раза меньше, а количество активных перевозчиков сократилось больше чем на треть с начала месяца. Динамика по районам города существенно не изменилась: пассажиры чаще всего заказывают такси, чтобы уехать в Центральный, Ленинский и Кировский район (на Затулинку). Западный жилмассив в Ленинском районе потеснил Академгородок в рейтинге.
На зарядку становись! Самоизоляция идет полным ходом, люди сидят дома и зачастую много едят (запаслись ведь основательно), а вот двигаются мало, и с этим надо срочно что-то делать! Сегодня в 9:00 смотрите утреннюю зарядку со спортсменкой, чемпионкой Азии по самбо и просто красавицей Натальей Коноваловой в прямом эфире нашего редакционного инстаграма. Будет активно и спортивно, так что смотрим и повторяем!
Вражда и травля: на третьей неделе самоизоляции началось, пожалуй, самое неприятное в подобных ситуациях: люди стали в открытой форме ненавидеть заболевших, а также пациентов с подозрением на коронавирус. Это коснулось даже тех, кто просто недавно вернулся из-за границы и совершенно не болен — к ним тоже предъявляют претензии ничуть не меньшие. Почему так происходит, как это остановить и, главное, как оставаться человеком во время пандемии — разбираемся вместе.
Соблюдать дистанцию призвали пассажиров новосибирского метро. Такие наклейки появились на спинках сидений. Правда, о том, как умудриться соблюдать дистанцию в вагонах, особенно в час пик, почему-то не сообщается.
Доброе утро! Меня зовут Вероника Барашкова, и сегодня я запускаю наш онлайн о коронавирусе в Новосибирске.
Делитесь со мной своими наблюдениями — стало ли, на ваш взгляд, меньше людей на улицах, а на дорогах — меньше транспорта? Труднее ли стало передвигаться по городу? Просили ли вас предъявить справку с места работы представители правоохранительных органов? Или, может быть, вы сделали интересный кадр? Жду ваших сообщений на наш редакционный номер