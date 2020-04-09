Главврач Коммунарки: «Сейчас пневмония — обычно последствие коронавируса»

Есть расхожее мнение, что реальное количество зараженных коронавирусом больше цифр официальной статистики — в частности, из-за того, что им ставят неправильный диагноз. Например, обычную пневмонию — тогда как у пациента это уже вторая стадия инфекционного заболевания. Главный врач столичной больницы в Коммунарке Денис Проценко считает, что в настоящее время подавляющее большинство случаев пневмонии вызваны именно новым коронавирусом.

— Эта тенденция отчетливо заметна в последние несколько дней, — написал Проценко в своем аккаунте в Facebook. — Ложноотрицательные результаты ПЦР-тестов диктуют необходимость основываться на оценку клинической картины в сочетании с данными КТ и при характерных изменениях — трактовать внебольничную пневмонию как COVID.