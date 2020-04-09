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Некоторые УК уже повесили сигнальные ленты, но оградили площадки не полностью

Некоторые УК уже повесили сигнальные ленты, но оградили площадки не полностью

Департамент энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска попросил управляющие компании города ограничить доступ на детские площадки. Это должно помочь в профилактике коронавируса.

Как следует из документа (есть в распоряжении редакции), с 8 апреля управляющие компании должны ограничить доступ на детские и спортивные площадки «путем ограждения их сигнальными лентами».

В ЖЭУ № 2 журналисту НГС подтвердили, что получили распоряжение мэрии и сообщили, что уже ограничили доступ с помощью лент. Это подтверждают и жители домов в ведении ЖЭУ:

— Площадки огородили ещё несколько дней назад. Не помню когда, но точно на прошлой неделе. Дети теперь играют просто в сугробах. Как гуляли, так и гуляют, — рассказал корреспонденту НГС Дмитрий.

Детям запретили выходить на площадки качаться на качелях

Детям запретили выходить на площадки качаться на качелях

О новом распоряжении знают и в ЖЭУ «Новосибирское»:

— Нам поступало. У нас сейчас в управлении остался один дом, который расположен на территории военного городка, и где расположена площадка, пока ещё лежит снег. Мы его разворошили, по сути, там никто не выходит на эту площадку. Потом, конечно, планируем лентой оградить, — рассказали в ЖЭУ.

В ТСЖ «Уютный дом» подобных документов не поступало:

— Нет, не поступало, но у нас детская площадка в снегу, дети не гуляют, — объяснили в ТСЖ.

О распоряжении не слышали и в ЖСК «Березка-3».

Как вы думаете, такие ленты остановят детей?

    Разные компании вводят разные меры профилактики. В ТРЦ «Галерея», например, на входе поставили тепловизор — как он работает, можно посмотреть здесь.

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    коронавирус в Новосибирске
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