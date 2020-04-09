О новом распоряжении знают и в ЖЭУ «Новосибирское»:



— Нам поступало. У нас сейчас в управлении остался один дом, который расположен на территории военного городка, и где расположена площадка, пока ещё лежит снег. Мы его разворошили, по сути, там никто не выходит на эту площадку. Потом, конечно, планируем лентой оградить, — рассказали в ЖЭУ.

В ТСЖ «Уютный дом» подобных документов не поступало:

— Нет, не поступало, но у нас детская площадка в снегу, дети не гуляют, — объяснили в ТСЖ.

О распоряжении не слышали и в ЖСК «Березка-3».