Департамент энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска попросил управляющие компании города ограничить доступ на детские площадки. Это должно помочь в профилактике коронавируса.
Как следует из документа (есть в распоряжении редакции), с 8 апреля управляющие компании должны ограничить доступ на детские и спортивные площадки «путем ограждения их сигнальными лентами».
В ЖЭУ № 2 журналисту НГС подтвердили, что получили распоряжение мэрии и сообщили, что уже ограничили доступ с помощью лент. Это подтверждают и жители домов в ведении ЖЭУ:
— Площадки огородили ещё несколько дней назад. Не помню когда, но точно на прошлой неделе. Дети теперь играют просто в сугробах. Как гуляли, так и гуляют, — рассказал корреспонденту НГС Дмитрий.
О новом распоряжении знают и в ЖЭУ «Новосибирское»:
— Нам поступало. У нас сейчас в управлении остался один дом, который расположен на территории военного городка, и где расположена площадка, пока ещё лежит снег. Мы его разворошили, по сути, там никто не выходит на эту площадку. Потом, конечно, планируем лентой оградить, — рассказали в ЖЭУ.
В ТСЖ «Уютный дом» подобных документов не поступало:
— Нет, не поступало, но у нас детская площадка в снегу, дети не гуляют, — объяснили в ТСЖ.
О распоряжении не слышали и в ЖСК «Березка-3».
Как вы думаете, такие ленты остановят детей?
Разные компании вводят разные меры профилактики. В ТРЦ «Галерея», например, на входе поставили тепловизор — как он работает, можно посмотреть здесь.