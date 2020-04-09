Минздрав опубликовал новые методические информации для врачей, которые работают с пациентами с подозрением на коронавирус. В них отдельный раздел посвящен лечению и профилактике COVID-19 у беременных и новорожденных. Согласно методичке, потенциально инфицированным младенец считается не только если у матери был подтвержден диагноз «коронавирус», но и если она ранее контактировала с зараженными и находилась в карантине.

Для медиков определен особый порядок работы с роженицами и младенцами, которые попадают в эти группы. В родильном зале должна находиться заранее выделенная бригада для новорожденного, которого сразу после появления на свет должны максимально быстро вынести и изолировать в специально выделенном отделении. Отсроченное пережатие пуповины и контакт мать–ребенок не рекомендованы.