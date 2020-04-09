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Новорожденного должны изолировать сразу после появления на свет

Новорожденного должны изолировать сразу после появления на свет

Минздрав опубликовал новые методические информации для врачей, которые работают с пациентами с подозрением на коронавирус. В них отдельный раздел посвящен лечению и профилактике COVID-19 у беременных и новорожденных. Согласно методичке, потенциально инфицированным младенец считается не только если у матери был подтвержден диагноз «коронавирус», но и если она ранее контактировала с зараженными и находилась в карантине.

Для медиков определен особый порядок работы с роженицами и младенцами, которые попадают в эти группы. В родильном зале должна находиться заранее выделенная бригада для новорожденного, которого сразу после появления на свет должны максимально быстро вынести и изолировать в специально выделенном отделении. Отсроченное пережатие пуповины и контакт мать–ребенок не рекомендованы.

После того как ребенка заберут, у него должны взять мазки из носа и ротоглотки на COVID-19. Повторить анализы нужно на третий и седьмой–десятый день жизни. Всё это время врачи, медсестры и другой персонал, контактирующий с ребенком, должны находиться в средствах индивидуальной защиты.

В этой же методичке Минздрав уточняет симптомы коронавируса. За последние сутки, напомним, в России выявили 1459 зараженных. Общая цифра с начала пандемии — 10131 человек.

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