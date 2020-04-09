До 1 октября инвалидность в России будут оформлять в режиме онлайн, а все ранее присвоенные группы инвалидности продлят автоматически. Соответствующее постановление подписал сегодня Михаил Мишустин.



— Я подписал постановление правительства, которое упрощает порядок оформления инвалидности. До 1 октября этого года инвалидность будет назначаться только заочно без личного присутствия человека, — цитирует «Интерфакс» слова премьер-министра.



Своим постановлением премьер-министр поддержал предложение Минтруда. 31 марта 2020 года о важности проводить медико-социальную экспертизу без личного присутствия заявителя говорил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

