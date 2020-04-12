Дети и их родители жалуются на большой объем заданий и видеоуроки, которые учителя присылают им по сети (список жалоб тут). Учителя, которые готовят эти задания, а потом их ещё и проверяют, тоже не в восторге. Мало того, что вычитывать домашние задания с компьютера просто нереально долго, так еще и система постоянно виснет. А то, что в одном классе 30 учеников, и родители пишут с утра до ночи — никого не смущает. Анастасия Миронова поговорила с учителями, чтобы разобраться, кто прав. И вот, что они ей рассказали.
«Мы бы и месяц так учили»
Евгения Згонник, учитель русского языка и литературы, Инженерный лицей НГТУ:
— У нас в лицее есть своя платформа для дистанционного обучения, поэтому как таковых сложностей при переходе не возникло. Как мне кажется, дети нормально к этому относятся. У родителей первые два дня была паника, телефон разрывали. Сейчас, вроде бы, всё хорошо. Платформой пользуются ученики с 7 класса, там у них ведется информатика. По поводу заданий: каждый педагог выбирает, как ему работать. Кто-то выдает задания на неделю и потом проверять будет разом, а кто-то дозирует. Я сама даю задания в зависимости от предмета. Если это литература, где мое присутствие не особо важно, то это работа с текстом: чтение, ответы на вопросы, составление таблиц или сочинение. Если русский язык, то это объяснение новой темы на платформе, где есть возможность онлайн-конференции для класса, а также предоставление практических заданий, которые ребята потом присылают мне.
Наталья Гудзева, учитель физики и информационных технологий, Инженерный лицей НГТУ:
— Я бы вам ответила, но посмотрите на время (сообщение пришло в 23:55 — прим. ред.), а мне еще 38 файлов проверить надо. И я так думаю, что большая часть учителей, кто любит свою работу, до сих пор сидит за компом. А еще вчера, например, 103 сообщения в час было — от детей, родителей, коллег, кому что-то где-то нужно было помочь. Да, мы бы и месяц так учили, но это ужасно, техника не выдерживает, а глазки в компьютер смотреть-то уже не хотят. Хотя в нашем лицее очень хорошие условия для дистанционного обучения.
А вот учителя из второй новосибирской гимназии и школы №82 даже никак не отреагировали на мои вопросы — наверное, очень заняты.
Что учителя из других школ рассказывают анонимно?
Читатель НГС под ником «Учитель Академгородок» в пух и прах разнес своих коллег:
— Некоторые мои коллеги ничему новому учиться не хотят и все ноют... Дети их не уважают. Они не могут организовать процесс, не знакомы с современными сервисами автоматизированной работы. В один клик у меня — таблица ответов и статистика, а у них тонны писем на почту... Мне нравится дистанционка, и дети рады. Лепим крутой совместный проект в гугле и всё работает. Учителям, которые не хотят осваивать интернет, не место в современной школе.
Пользователь под ником «Гуру» тоже не понимает коллег, которые пользуются «совковыми» методами:
— Работаю дистанционно в школе Kings al-Barsha. Google Classroom — прекрасная платформа для таких занятий. Куча электронных ресурсов для выполнения домашних заданий, которые тут проверяются, ученик видит результат. Учитель зайдёт и увидит результаты всего класса. Только этому давно надо бы научить учителей! Чтобы они были в состоянии обеспечить онлайн-обучение, а не грызню в «воцапе» как они его называют (господи, прости!). В аське новой можно собрать 30 человек и вести урок. Только где те учителя, которые умеют это делать, а? Где те компьютерные классы в школах, из которых учителя ведут уроки, а не из дома по телефону не самой продвинутой модели? Вот настоящий ужас. Вирусы приходят и уходят. А дураки... Это надолго, а то и навсегда.
Учитель по имени Роман объяснил, как следовало бы наладить работу:
— Большая часть арсенала наших методов рассчитана на прямой контакт и оперативную реакцию ученика. Переход на дистанционное обучение — это нормально, но нельзя к дистанционному обучению применять те же нормы, что и к классной работе. Это другой формат со своими преимуществами и недостатками. Требовать от ученика шесть часов учебы онлайн — явный идиотизм, но вряд ли у Минздрава есть готовые рекомендации по охране труда участников процесса
Пользователь под ником «254832141» предоставил отзыв учителя высшей категории, стаж 25 лет, две ставки:
— Продуктивная работа невозможна. Отсутствует единый подход, нет единой системы. Учителя сидят на разных платформах, соответственно и дети тоже должны скакать с одной на другую, это для них не очень удобно. Платформы перегружены, дети не могут зайти и выполнить задание, которое часто задается в режиме ограниченного времени. Начинаются переживания, звонки и сообщения классному руководителю (если учитель-предметник работает через него) или самому учителю, который сам не знает, что делать с перегруженным сайтом. Для эффективного обучения нужны теория, практика и контроль. Теории на многих сайтах нет. Практика тоже какая-то однобокая, по большей части это тестовые задания, не все платформы предлагают письменные/творческие задания, требующие анализа, критического мышления и выполнения продуктивных заданий. Контроль — предполагает не просто выставление оценки, но и анализ ошибки, в лучшем случае вы получаете только правильные ответы.
Чем помочь учителям?
Читатель НГС под ником al71 предлагает не критиковать учителей, а просто брать и помогать:
— Кто может помочь учителям возьмите на заметку — сам как мог помог:
- предложил двум классным руководителям своих детей помочь настроить ватсап вэб (а то с телефона всё писали/отсылали);
- собрал и составил список всех учителей с их электронными адресами, сайтами и ссылками привязок к учителям;
- предложил все задания писать в электронном дневнике (пусть каждый учитель пишет сам), чем разгрузил классных руководителей от пересылки и толкования заданий пересылаемых через них другими учителями.
Если вы учитель, поделитесь с нами в комментариях, как вы перешли на дистанционное обучение. Может, вы нашли свою уникальную методику ведения уроков на удалёнке? Если вы — ученик, расскажите в комментариях, стало ли легче и удобнее учиться спустя неделю такого опыта?