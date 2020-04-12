— Я бы вам ответила, но посмотрите на время (сообщение пришло в 23:55 — прим. ред.), а мне еще 38 файлов проверить надо. И я так думаю, что большая часть учителей, кто любит свою работу, до сих пор сидит за компом. А еще вчера, например, 103 сообщения в час было — от детей, родителей, коллег, кому что-то где-то нужно было помочь. Да, мы бы и месяц так учили, но это ужасно, техника не выдерживает, а глазки в компьютер смотреть-то уже не хотят. Хотя в нашем лицее очень хорошие условия для дистанционного обучения.



А вот учителя из второй новосибирской гимназии и школы №82 даже никак не отреагировали на мои вопросы — наверное, очень заняты.

Что учителя из других школ рассказывают анонимно?

Читатель НГС под ником «Учитель Академгородок» в пух и прах разнес своих коллег:



— Некоторые мои коллеги ничему новому учиться не хотят и все ноют... Дети их не уважают. Они не могут организовать процесс, не знакомы с современными сервисами автоматизированной работы. В один клик у меня — таблица ответов и статистика, а у них тонны писем на почту... Мне нравится дистанционка, и дети рады. Лепим крутой совместный проект в гугле и всё работает. Учителям, которые не хотят осваивать интернет, не место в современной школе.

