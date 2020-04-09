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За последние сутки коронавирус подтвердили у 1459 россиян

За последние сутки коронавирус подтвердили у 1459 россиян

Минздрав выпустил обновленную методичку по профилактике и лечению коронавируса. В ней уточнили симптомы, а также вероятность их проявления.

В методичке сказано, что инкубационный период составляет от 2 до 14 суток, в среднем 5–7 дней. Более чем в 90% случаев встречается высокая температура, в 80% случаев — кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты), в 55% — одышка, в 44% — утомляемость. Чуть меньше 20% случаев протекали с ощущением заложенности в грудной клетке. Сопутствующие симптомы — боль в горле, насморк, снижение обоняния и вкуса, признаки конъюнктивита.

Проявляется болезнь как ОРВИ (поражены только верхние дыхательные пути — горло и нос), пневмония, в тяжелых случаях сепсис. Гипоксемия (снижение кислорода в крови) развивается более чем у 30% пациентов.

Рекомендации Минздрава уместились на 122 страницах, вы можете почитать их, скачав методичку ниже.

Рекомендации Минздрава

По последним данным, в России официально диагноз подтвержден у 10 131 человеказа последние сутки прирост составил 1459. 698 человек выздоровели, 76 — скончались. С начала пандемии в мире заразились более 1,5 миллиона человек.

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коронавируспандемиясимптомы коронавирусаМинздрав
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