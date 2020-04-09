В Новосибирске из больницы выписали ещё одного пациента, который переболел коронавирусом — тест у мужчины дважды пришёл отрицательный.



— Итого у нас 8 выписанных. В стационаре находятся 10 пациентов с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции. В реанимации — один тяжёлый пациент на ИВЛ, состояние у него стабильное, — рассказала Лариса Позднякова, главный инфекционист Новосибирской области.

В этот четверг, 9 апреля, оперативный штаб по коронавирусу в Новосибирской области сообщил о 5 новых случаях заражения. Общее число новосибирцев с выявленным заболеванием — 18.

