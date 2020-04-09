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Тема дня За сутки у 5 новосибирцев нашли коронавирус
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Анализы, взятые у мужчины, дважды показали отрицательный результат

Анализы, взятые у мужчины, дважды показали отрицательный результат

В Новосибирске из больницы выписали ещё одного пациента, который переболел коронавирусом — тест у мужчины дважды пришёл отрицательный.

— Итого у нас 8 выписанных. В стационаре находятся 10 пациентов с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции. В реанимации — один тяжёлый пациент на ИВЛ, состояние у него стабильное, — рассказала Лариса Позднякова, главный инфекционист Новосибирской области.

В этот четверг, 9 апреля, оперативный штаб по коронавирусу в Новосибирской области сообщил о 5 новых случаях заражения. Общее число новосибирцев с выявленным заболеванием — 18.

НГС ведёт онлайн-хронику о ситуации с коронавирусом в Новосибирске.

Сдать анализ на коронавирус бесплатно и по собственному желанию сейчас практически невозможно. В начале недели в Новосибирске запустили платное тестирование — журналист НГС сдала анализ на коронавирус, смотрите, как это было.

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