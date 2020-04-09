В частном секторе на Фрунзе разрешили построить высотку

Компания «ВИРА-Строй» получила разрешение на строительство нового дома на участке улицы Фрунзе — там сейчас стоят частные дома.
Участок площадью больше 10 тысяч квадратных метров находится между улицей Войковой и Журинским спуском, рядом с остановкой Селезнёва. В справочнике 2ГИС на нём отмечены около 15 жилых домов.
По документу здесь должен появиться 23-этажный жилой дом на 261 квартиру, больше половины из них — однокомнатные. Один из этажей будет подземным, но подземная парковка в разрешении на строительство не указана.
Дом займёт только тысячу квадратных метров этого участка. Сколько всего домов будет в проекте и когда начнётся собственно строительство, в компании «ВИРА-Строй» рассказать не смогли, отметив, что проект ещё в работе и никаких подробностей по нему нет.
Рядом с участком сегодня установлен щит с сообщением о комплексном развитии территории — под снос направят около 40 домов вокруг озера Надежда. Владельцам и арендаторам земель, которые находятся в границах улицы Ипподромской, Фрунзе и Журинского спуска, предлагали самостоятельно «осуществить деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории», к концу марта направив в мэрию проекты. В случае, если документы не поступят, территорию обещали выставить на торги.
Корреспондент НГС направила в мэрию Новосибирска запрос с просьбой уточнить, получали ли в муниципалитете проекты развития этой территории.
На противоположной стороне озера сегодня строят волейбольный центр — сейчас в нём идут отделочные работы. Рядом должна появиться гостиница.