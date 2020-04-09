В частном секторе на Фрунзе разрешили построить высотку

Компания «ВИРА-Строй» получила разрешение на строительство нового дома на участке улицы Фрунзе — там сейчас стоят частные дома.



Участок площадью больше 10 тысяч квадратных метров находится между улицей Войковой и Журинским спуском, рядом с остановкой Селезнёва. В справочнике 2ГИС на нём отмечены около 15 жилых домов.



По документу здесь должен появиться 23-этажный жилой дом на 261 квартиру, больше половины из них — однокомнатные. Один из этажей будет подземным, но подземная парковка в разрешении на строительство не указана.

