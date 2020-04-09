Сегодня, 9 апреля, министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук рассказал, отменят ли в этом году ВПР, как будут проходить ОГЭ и ЕГЭ в этом году и дадут ли школьникам сухпайки.
Министр во время прямого эфира в официальной группе правительства Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте» ответил на наболевшие вопросы родителей, появившиеся из-за дистанционного обучения. Вот, что у него спрашивали и что он отвечал.
Будут ли организованы онлайн-уроки? Сейчас обучение идёт только в формате выполнения заданий.
Есть образовательные организации, которые работают и в формате онлайн-уроков. Здесь всё зависит от нескольких обстоятельств. Сейчас платформа, которая позволяет это делать, перезагружена и не всегда срабатывает. Онлайн-уроки не везде можем организовать и по второй причине — не везде есть необходимое оборудование у ребят дома для того, чтобы в таком уроке участвовать. Мы сами ориентировали образовательные организации, если дети не имеют такой возможности — переходить в режим обмена выполненной работой. В противном случае часть детей просто выпадет из образовательного процесса. Конечно, будем стремиться помочь школам перейти к форме онлайн-уроков, поэтому рассматриваем ряд приложений других коммерческих структур.
Что делать детям, если у них дома нет компьютера?
Мы указывали школам, что в таких случаях есть несколько путей. Либо передавать задания через другие устройства, например, телефон, которые есть, наверное, у каждого родителя. Если совсем трудная ситуация, то родители могут прийти в школу и брать задание там. Но не думаю, что таких ситуаций много, при этом образовательным организациям мы указали предусмотреть такие ситуации и помочь семьям.
Что делать, если в семье один компьютер, а детей несколько? Важно, чтобы приложения на смартфонах нормально работали.
Прорабатываем этот вопрос с разработчиками. Пока ответа на него они не дают. В данном случае опять поговорить со школой, чтобы развести время обучения детей.
У ребят с 1 по 8 класс учебный год завершится досрочно?
Мы сегодня вечером и завтра будем обсуждать возможные варианты развития событий. Для нас эта неделя была тестовой. Всё зависит от дальнейшего развития событий.
Есть ли изменения в сдаче ОГЭ и ЕГЭ?
На вчерашнем совещании с Москвой прозвучало, что ребята, которые сдают ОГЭ в 9 классе, будут сдавать только математику и русский язык. Предметов по выбору в этом году не будет.
ЕГЭ состоится в полном объёме, и если исходить из того, как оно будет организовано — даты уже объявлены. Старт 8 и 9 июня, и продолжатся экзамены до июля. Вузы также перенесли приёмную кампанию.
Будут ли в Новосибирской области школьникам раздаваться сухпайки, как в других регионах?
По нашему законодательству предусмотрено горячее питание для детей из малообеспеченных и многодетных семей именно в школе, поэтому в зависимости от развития ситуации. Этот вопрос будет прорешиваться. Сейчас сухпаёк не выдаётся.
В пресс-службе мэрии Новосибирска на запрос корреспондента НГС по вопросу сухпайков ответили, что подобный вопрос может быть решён только на уровне региона.
Когда детям разрешат посещать кружки и секции?
Тогда, когда закончатся все карантинные мероприятия.
Отменят или нет Всероссийские проверочные работы (ВПР)?
Сегодня мы также будем прорабатывать этот вопрос. На мой взгляд, проводить ВПР в дистанционной форме не совсем корректно и неудобно, потому что все дети будут в разных условиях. Решение насчёт ВПР будем принимать сами в регионе и смотреть на ситуацию, как она будет складываться. Если меры, связанные с самоизоляцией будут продолжены до конца апреля, то наверняка будем принимать решение не проводить в этом году ВПР.
Возможно ли отменить дистанционное обучение по субботам?
Я запомню этот вопрос и обсужу с коллегами.
Может ли учебный год завершиться досрочно в вузах и колледжах?
Такие рекомендации также есть, они пришли вчера по сути ночью, поэтому этот вопрос сегодня прорабатываем. Программы разные. Возможно досрочное окончание учебного года, особенно для тех студентов, которые не находятся на выпускных курсах.
Выпускные в школах в этом году перенесут?
Этот вопрос мы будем обсуждать после окончания карантинных мероприятий. Наверное, их придётся перенести, потому что проводить их в разгар ЕГЭ бессмысленно.
Объёмы заданий очень большие, и учителя грозятся детям двойками за их невыполнение, а родители, получается, учатся за детей. Что делать?
Мы будем прорабатывать все эти вопросы с учителями. Сегодня развернули штаб, к которому подключили общественников и волонтеров. Большой объем заданий не должен быть. Учителя должны учитывать все нормы и особенности детей. Понятно, что никакими двойками учителя не должны грозить. В такой ситуации это вносит ещё больше напряжения и приводит к стрессу, особенно у младшешкольников. Они действительно не всегда могут самостоятельно что-то сделать. Я бы попросил своих коллег исключить из нашего употребления вещи, как: «Я поставлю двойку, если не сдашь».
То, что родителям приходится вместе с детьми учиться, — это не всегда хорошо с точки зрения того, что у них есть и свои заботы. Но я также обращаюсь к родителям — детям нужно сейчас помочь.
Возможно ли не выдавать дистанционные задания по физкультуре и музыке?
Мы это решение будем в ближайшее время принимать, потому что нам рекомендации вчера пошли по отдельным предметам. Могу уверенно сказать, что по определенным предметам учебный год придётся закончить раньше — это по технологии, музыке, физкультуре. Действительно, задание — снимите, как вы делаете зарядку, и отправьте учителю — это не есть хорошо в той ситуации, в которой мы находимся. И давать задание в виде реферата младшим классам — это по сути задание родителям.
Как обучать дома детей с ОВЗ и инвалидностью?
Решение уже принято. В школах, которые работают по адаптированным программам, скорее всего, будем принимать решение допускать детей к посещению с условием соблюдения всех норм. Я прекрасно понимаю родителей, что организовать дистанционное обучения для таких детей сложнее даже, чем для ребят младших классов.
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