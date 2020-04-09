Что делать, если в семье один компьютер, а детей несколько? Важно, чтобы приложения на смартфонах нормально работали.

Прорабатываем этот вопрос с разработчиками. Пока ответа на него они не дают. В данном случае опять поговорить со школой, чтобы развести время обучения детей.

У ребят с 1 по 8 класс учебный год завершится досрочно?

Мы сегодня вечером и завтра будем обсуждать возможные варианты развития событий. Для нас эта неделя была тестовой. Всё зависит от дальнейшего развития событий.

Есть ли изменения в сдаче ОГЭ и ЕГЭ?

На вчерашнем совещании с Москвой прозвучало, что ребята, которые сдают ОГЭ в 9 классе, будут сдавать только математику и русский язык. Предметов по выбору в этом году не будет.

ЕГЭ состоится в полном объёме, и если исходить из того, как оно будет организовано — даты уже объявлены. Старт 8 и 9 июня, и продолжатся экзамены до июля. Вузы также перенесли приёмную кампанию.

Будут ли в Новосибирской области школьникам раздаваться сухпайки, как в других регионах?