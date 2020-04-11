6 квадратов для отдыха. Покажите, чем вы занимаетесь на балконе в самоизоляции! Конкурс НГС на лучшее фото

В Новосибирске продолжается режим домашней самоизоляции, который заставляет горожан сильнее ценить каждый метр своей квартиры. Кто-то уже переместился на балкон — там они проводят домашние тренировки, фотосессии, а иногда и прогулки (а что — на безрыбье, как говорится).



А как вы проводите свободное время на балконе? Может быть, вы ежедневно завтракаете там? Или устраиваете пикники с шашлыками? Или начали глобальный ремонт на балконе и превратили его в хоум-офис?



Редакция НГС ждет ваши фото и видео! Автору самого интересного, красивого, забавного фото или видео мы подарим полезный и незаменимый во время самоизоляции приз. Ваши материалы мы принимаем до 16 апреля, а затем сделаем подборку и покажем, что прислали нам читатели.

