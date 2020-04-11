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6 квадратов для отдыха. Покажите, чем вы занимаетесь на балконе в самоизоляции! Конкурс НГС на лучшее фото

Вы устроили пикник на балконе? Организовали там рабочее место? Или, может, придумали что-то получше?

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Кажется, новосибирцы стали ещё сильнее ценить свободное пространство на балконе. Редакция НГС выберет лучшее фото с самым творческим и интересным балконом

Кажется, новосибирцы стали ещё сильнее ценить свободное пространство на балконе. Редакция НГС выберет лучшее фото с самым творческим и интересным балконом

В Новосибирске продолжается режим домашней самоизоляции, который заставляет горожан сильнее ценить каждый метр своей квартиры. Кто-то уже переместился на балкон — там они проводят домашние тренировки, фотосессии, а иногда и прогулки (а что — на безрыбье, как говорится).

А как вы проводите свободное время на балконе? Может быть, вы ежедневно завтракаете там? Или устраиваете пикники с шашлыками? Или начали глобальный ремонт на балконе и превратили его в хоум-офис?

Редакция НГС ждет ваши фото и видео! Автору самого интересного, красивого, забавного фото или видео мы подарим полезный и незаменимый во время самоизоляции приз. Ваши материалы мы принимаем до 16 апреля, а затем сделаем подборку и покажем, что прислали нам читатели.

Поделиться фото или видео можно через мессенджеры (WhatsApp и Telegram) по телефону +7 923 113–47–38, через почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

А вот подборка из социальных сетей новосибирцев, которые уже обустроили свой балкон для работы и отдыха.

А недавно мы рассказывали о том, как вынужденные оставаться дома из-за коронавируса россияне начали сходить с ума творчески — они позируют, как герои известных картин.

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коронавирус в Новосибирскеконкурс НГСбалконы
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