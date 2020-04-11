6 квадратов для отдыха. Покажите, чем вы занимаетесь на балконе в самоизоляции! Конкурс НГС на лучшее фото

В Новосибирске продолжается режим домашней самоизоляции, который заставляет горожан сильнее ценить каждый метр своей квартиры. Кто-то уже переместился на балкон — там они проводят домашние тренировки, фотосессии, а иногда и прогулки (а что — на безрыбье, как говорится).
А как вы проводите свободное время на балконе? Может быть, вы ежедневно завтракаете там? Или устраиваете пикники с шашлыками? Или начали глобальный ремонт на балконе и превратили его в хоум-офис?
Редакция НГС ждет ваши фото и видео! Автору самого интересного, красивого, забавного фото или видео мы подарим полезный и незаменимый во время самоизоляции приз. Ваши материалы мы принимаем до 16 апреля, а затем сделаем подборку и покажем, что прислали нам читатели.
Поделиться фото или видео можно через мессенджеры (WhatsApp и Telegram) по телефону +7 923 113–47–38, через почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.
А вот подборка из социальных сетей новосибирцев, которые уже обустроили свой балкон для работы и отдыха.
А недавно мы рассказывали о том, как вынужденные оставаться дома из-за коронавируса россияне начали сходить с ума творчески — они позируют, как герои известных картин.