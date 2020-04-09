Мэр Новосибирска Анатолий Локоть объявил, что город продолжают готовить к празднованию 9 Мая.



— Подготовка к юбилею победы находится в фокусе внимания городских, областных властей. Сегодня в заключительной стадии процесс реконструкции, капитального ремонта нашего монумента Славы, сквера Героев. И, в частности, мы приступили к реставрации чугунной чаши, там, где Вечный огонь. Её диаметр более двух метров, масса около двух тонн. Мы договорились о проведении этих работ на предприятии «Сиблитмаш». Здесь есть историческая преемственность, потому что в своё время именно завод «Сиблитмаш» изготавливал эту чашу, — сообщил глава города.

