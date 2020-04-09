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Пока неизвестно, как будут праздновать 9 Мая в этом году

Пока неизвестно, как будут праздновать 9 Мая в этом году

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть объявил, что город продолжают готовить к празднованию 9 Мая.

— Подготовка к юбилею победы находится в фокусе внимания городских, областных властей. Сегодня в заключительной стадии процесс реконструкции, капитального ремонта нашего монумента Славы, сквера Героев. И, в частности, мы приступили к реставрации чугунной чаши, там, где Вечный огонь. Её диаметр более двух метров, масса около двух тонн. Мы договорились о проведении этих работ на предприятии «Сиблитмаш». Здесь есть историческая преемственность, потому что в своё время именно завод «Сиблитмаш» изготавливал эту чашу, — сообщил глава города.

Вечный огонь сейчас находится в специальной капсуле. Когда закончатся реставрационные работы, его вернут на место.

— К мероприятиям 9 Мая мы готовимся, и готовимся очень серьёзно. В том числе к проведению парада. В какой форме этот парад будет, тоже предстоит определиться, это будет зависеть, я думаю, от ситуации с коронавирусом, распространением этой инфекции, — добавил мэр.

На прошлой неделе Анатолий Локоть заявил, что считает празднование Дня Победы выполнением боевой задачи.

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9 МаяМонумент СлавыДень Победы
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