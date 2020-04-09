В муниципальных аптеках Новосибирска начали продавать медицинские маски, которые закупили в Китае.
О поставке средств защиты рассказал мэр Анатолий Локоть на онлайн-встрече с журналистами.
— Поступили вчера нам в город маски, которых мы добивались и ждали две недели. Был подписан контракт и перечислены все деньги. Вот они поступили в размере 320 тысяч. Они поступают в муниципальную аптечную сеть. Контролируемая торговля. Нас научил опыт, когда мы торговали масками в предыдущий период. Вот эта продажа привела к тому, что у нас раскупали прямо партиями, оптом. Просто перекупщики перекупили те маски, потом они появились на улицах Новосибирска, на чёрном рынке из машин торговали, — сообщил глава города.
Маски в муниципальной аптеке стоят 200 рублей за упаковку, одна маска обойдётся в 40 рублей.
— Ценообразованием не занимаемся. Муниципальная аптечная сеть — это самостоятельное предприятие, они вправе сами определять цену за эти маски, — заявил мэр.
Ранее в аптечной сети был трёхгодичный запас масок. Цена на них составляла 5 рублей за штуку, и в результате их раскупили оптом.
— Эти маски, которые прибыли, были заказаны в Китае. Они проделали очень большой путь. Кстати, почему количество чуть больше 300 тысяч — именно на такую сумму позволяет закон без проведения конкурсных процедур заключить договор, — объяснил Анатолий Локоть.
Без аукционных процедур маски удалось быстрее доставить в город.
Сегодня оперативный штаб по коронавирусу в Новосибирской области сообщил о 5 новых случаях заражения. Общее число новосибирцев с выявленным заболеванием составило 18 человек.
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