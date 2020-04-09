Маски в муниципальной аптеке стоят 200 рублей за упаковку, одна маска обойдётся в 40 рублей.



— Ценообразованием не занимаемся. Муниципальная аптечная сеть — это самостоятельное предприятие, они вправе сами определять цену за эти маски, — заявил мэр.



Ранее в аптечной сети был трёхгодичный запас масок. Цена на них составляла 5 рублей за штуку, и в результате их раскупили оптом.



— Эти маски, которые прибыли, были заказаны в Китае. Они проделали очень большой путь. Кстати, почему количество чуть больше 300 тысяч — именно на такую сумму позволяет закон без проведения конкурсных процедур заключить договор, — объяснил Анатолий Локоть.

Без аукционных процедур маски удалось быстрее доставить в город.

Сегодня оперативный штаб по коронавирусу в Новосибирской области сообщил о 5 новых случаях заражения. Общее число новосибирцев с выявленным заболеванием составило 18 человек.

НГС ведёт онлайн-хронику о ситуации с коронавирусом в Новосибирске.