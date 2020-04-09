Жители улицы Танковой в Новосибирске заметили на насыпи стройплощадки жилого комплекса «Ельцовский парк» глубокие трещины — они прислали фотографии в редакцию НГС.



— Я не понимаю, нормально такое или нет, но навстречу мне шёл дядька с собакой, сказал, что он бывший строитель и такое не нормально, — написала читательница НГС Александра.



Строительство ведёт компания «Ельцовский парк», аффилированная с ГК «Химметалл». Как рассказал корреспонденту НГС гендиректор группы Евгений Гаврилов, насыпь временная, а трещины появились из-за таяния снега.

