Жители улицы Танковой в Новосибирске заметили на насыпи стройплощадки жилого комплекса «Ельцовский парк» глубокие трещины — они прислали фотографии в редакцию НГС.
— Я не понимаю, нормально такое или нет, но навстречу мне шёл дядька с собакой, сказал, что он бывший строитель и такое не нормально, — написала читательница НГС Александра.
Строительство ведёт компания «Ельцовский парк», аффилированная с ГК «Химметалл». Как рассказал корреспонденту НГС гендиректор группы Евгений Гаврилов, насыпь временная, а трещины появились из-за таяния снега.
— Просто весна, ручейки потекли, — пояснил он. — Мы там будем строить парковку, буквально на выходных должна быть перебазировка техники, сделаем подпорную стенку. Там будут стеной одна к другой буронабивные сваи, потом грунт мы уберём, и откос будет держать двухуровневая парковка. Дополнительно укреплять ничего уже не потребуется.
Строительство идёт на месте слияния двух рукавов реки 1-я Ельцовка. Похожие проблемы в 2014 году были при строительстве соседнего жилого комплекса «Астра»: тогда строители перенесли русло реки и земля вместе с домами начала сползать в овраг. Руководство города всерьёз опасалось оползней.