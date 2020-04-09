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На улицы Новосибирска вышли торговцы вербой

Один букет можно купить по цене от 30 до 100 рублей

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Торговцы предлагают самые разные варианты букетиков из вербы

Торговцы предлагают самые разные варианты букетиков из вербы

В Новосибирске начали продавать веточки вербы — торговцев можно встретить не только на рынках, но и на улицах города.

Каждый год Вербное воскресенье выпадает на разные числа и празднуется за неделю до Пасхи. В 2020 году его будут отмечать уже в это воскресенье — 12 апреля.

Сейчас упаковку можно купить по цене от 30 до 100 рублей. Вербу продают на Центральном рынке, на улице Гоголя, а также в некоторых супермаркетах.

Фотокорреспондент НГС посмотрел, что в этому году предлагают торговцы.

Вербное воскресенье в этом году выпадает на 12 апреля

Вербное воскресенье в этом году выпадает на 12 апреля

Продавцы уверяют, что эту вербу привезли с Алтая, поэтому и стоит она дороже — 100 рублей за несколько веточек

Продавцы уверяют, что эту вербу привезли с Алтая, поэтому и стоит она дороже — 100 рублей за несколько веточек

Если хочется непременно красную, то можно найти варианты и за 50 рублей

Если хочется непременно красную, то можно найти варианты и за 50 рублей

Порадовать себя вербой можно и за 30 рублей

Порадовать себя вербой можно и за 30 рублей

Кто-то из торговцев только раскладывает товар

Кто-то из торговцев только раскладывает товар

Активизировались и уличные торговцы. Читатель НГС встретил их сегодня утром на улице Гоголя

Активизировались и уличные торговцы. Читатель НГС встретил их сегодня утром на улице Гоголя

В среднем в упаковке от 5 до 7 веточек

В среднем в упаковке от 5 до 7 веточек

В начале марта на улицах Новосибирска начали продавать багульник — традиционно им начинают торговать во второй половине февраля — перед 8 Марта его привозят из Хакасии и Горного Алтая.

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православиеВербное воскресенье
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