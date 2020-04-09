На улицы Новосибирска вышли торговцы вербой

В Новосибирске начали продавать веточки вербы — торговцев можно встретить не только на рынках, но и на улицах города.

Каждый год Вербное воскресенье выпадает на разные числа и празднуется за неделю до Пасхи. В 2020 году его будут отмечать уже в это воскресенье — 12 апреля.



Сейчас упаковку можно купить по цене от 30 до 100 рублей. Вербу продают на Центральном рынке, на улице Гоголя, а также в некоторых супермаркетах.

Фотокорреспондент НГС посмотрел, что в этому году предлагают торговцы.