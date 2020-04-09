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Тыва сдалась. Теперь в России только три региона, где нет коронавируса

Вирус в республику завез чиновник. Теперь весь район, где он живет, посажен на карантин

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Тоджинский район, где живет госслужащий, посажен на строгий карантин

Тоджинский район, где живет госслужащий, посажен на строгий карантин

Глава республики Тыва Шолбан Кара-оол объявил о первых случаях заболевания коронавирусом. Предварительные тесты оказались положительными сразу у восьми человек. Все заболевшие находятся в одном селе, а переносчик вируса — госслужащий.

— Это служащий государственного ведомства, который прибыл из Москвы в Красноярск, будучи уже инфицированным, а затем 21 марта прибыл в Тыву, — объяснил Кара-оол. — Близко контактировавших с ним оказалось 67 человек. Лабораторные исследования установили положительный результат у восьми из них. Это та самая семья, в которой жил вирусоноситель: четверо взрослых и четверо детей от 8 месяцев до 12 лет.

Пробы взяли у 300 человек, контактировавших с семьей чиновника. Тоджинский район, где живет госслужащий, посажен на строгий карантин: власти перекрыли подъезды к району и дороги между поселениями. Местным жителям запрещено покидать дома, предприятия, кроме тех, что обеспечивают жизнеобеспечение, закрыты.

Таким образом, в стране осталось три региона, где нет коронавируса — это Чукотка, Ненецкий автономный округ и Республика Алтай.

Напомним, что вчера коронавирус официально подтвердили у 1175 человек. Заражены более 8,6 тысячи россиян.

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