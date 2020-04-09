Аналитики выяснили, сколько чаще всего денег на счету у жителя Новосибирска — обычно горожанину удаётся накопить до 300 тысяч рублей.
К такому выводу пришли аналитики «Райффайзенбанка» по итогам опроса горожан. Они рассказали, какому числу горожан удаётся скопить более существенные суммы — 300–500 тысяч и более миллиона. Оказалось, что семьи с детьми умеют копить деньги лучше других.
Как делают накопления
По итогам опроса более 80% горожан копят деньги, но чаще всего их сбережения составляют до 300 тысяч рублей. Такой порог накоплений назвали более 75% опрошенных.
Более 14% накопили 300–500 тысяч рублей, около 7% — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, и только у 4% опрошенных сбережения превышают 1 миллион рублей.
При этом выяснилось, что семьи с детьми откладывают больше денег. Среди них сбережения в размере 300–500 тысяч рублей есть у 17,5%, 500 тысяч — 1 миллион рублей — у 11,5%, а больше 1 миллиона рублей накопили почти 9% опрошенных.
Какую валюту выбирают
Подавляющее большинство опрошенных новосибирцев — 78% — назвали рубли единственной валютой для сбережений. 22% опрошенных диверсифицируют (разделяют) накопления, используя и рубли, и иностранную валюту. Вариант накопления только в иностранной валюте не выбрал ни один из опрошенных.
— Выбор нескольких валют для сбережений — оптимальный подход. Люди чаще всего зарабатывают и тратят в рублях, а валютная часть нужна для диверсификации сбережений. Примерно 20% средств должны быть доступны клиентам на случай незапланированных расходов, — объясняет Эльвира Емец, директор Сибирско-Уральского макрорегиона «Райффайзенбанка».
Среди новосибирцев, которые диверсифицируют сбережения, около половины (47%) хранят в рублях 30–50% средств, а остальное делят между другими валютами. 41% держит в рублях большую часть сбережений.
При этом больше половины опрошенных горожан покупали валюту в течение последних двух месяцев. 18% ждут удачного момент для покупки. Валютные предпочтения новосибирцев распределились по трем одинаковым группам: треть опрошенных в ближайшее время планирует купить доллары США, еще треть — предпочитает евро, последняя группа — будут покупать и евро, и доллары. Об интересе к другим валютам не заявил никто. В других городах чаще сообщали о желании купить доллары.
Опрос проводился в апреле 2020 года. В нем приняли участие более 2,2 тысячи человек старше 18 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и других городов-миллионников и городов с населением от 100 тысяч до 1 миллиона человек.
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