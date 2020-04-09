Аналитики выяснили, сколько чаще всего денег на счету у жителя Новосибирска — обычно горожанину удаётся накопить до 300 тысяч рублей.

К такому выводу пришли аналитики «Райффайзенбанка» по итогам опроса горожан. Они рассказали, какому числу горожан удаётся скопить более существенные суммы — 300–500 тысяч и более миллиона. Оказалось, что семьи с детьми умеют копить деньги лучше других.



Как делают накопления



По итогам опроса более 80% горожан копят деньги, но чаще всего их сбережения составляют до 300 тысяч рублей. Такой порог накоплений назвали более 75% опрошенных.