Утром 9 апреля стало известно, что в Новосибирской области нашли ещё 5 человек, заразившихся коронавирусом. Мы собрали информацию о том, где они и другие заболевшие подхватили COVID-19.
О первой заразившейся жительнице Новосибирска сообщили 18 марта. Пациентка находилась в Париже с 3 по 11 марта, почувствовала себя плохо 11 марта. Симптомы: першение в горле и температура 37,3. 14 марта прилетела из Франции в Шереметьево, оттуда рейсом «Аэрофлота» прибыла в Толмачёво утром 15 марта. Сразу из аэропорта была госпитализирована в инфекционную больницу.
Вторая заболевшая прилетела в Новосибирск из Италии. 7 марта женщина прибыла в Москву, а утром следующего дня — 8 марта — в Толмачёво. Специалисты московского Роспотребнадзора оперативно сообщили новосибирским коллегам информацию о пассажирке с подозрением на коронавирус, после чего её сразу поместили на домашний карантин.
Третий случай подтвердили 25 марта. Женщина с 15 по 19 марта находилась в Великобритании. 19 марта прилетела в Москву, 20 марта рейсом 419 авиакомпании «Победа» прибыла в Толмачёво. С того момента оставалась дома на самоизоляции. 21 марта почувствовала недомогание — повышение температуры, редкий сухой кашель. На машине скорой помощи госпитализирована в инфекционную больницу №1 в мельцеровский бокс.
Четвертая заболевшая вернулась из Таиланда 20 марта рейсом 5702. Спустя три дня после возвращения она заболела, врач направил её в инфекционку. У нее взяли анализ на коронавирус, но женщина отказалась от госпитализации и поехала домой. Так как она живет одна, то ни с кем не общалась. Предварительный положительный результат теста был получен 27 марта, пациентку госпитализировали в инфекционную больницу на машине скорой помощи. Диагноз подтвердили окончательно 28 марта. Тогда же стало известно, что заболела дочь женщины, вернувшейся из Великобритании. Она встречала мать в Толмачево, на своей машине отвезла ее домой и в течение суток находилась с ней в одной квартире, пока 21 марта мать не увезли в инфекционку с симптомами ОРВИ (спустя несколько дней, 25 марта, у нее подтвердился диагноз).
Затем — в пятницу, 20 марта — оперштаб сообщил о еще двух заболевших (6-й и 7-й по счету). Первая женщина находилась в Великобритании со 2 по 13 марта. Она прилетела из Лондона в Санкт-Петербург, оттуда рейсом 557 авиакомпании «Победа» вылетела в Новосибирск и прибыла в Толмачёво утром 14 марта. Вторая женщина прилетела из Швейцарии в Москву 15 марта. В Цюрихе она находилась с 9 марта. Утром 16 марта из Домодедово прибыла в Новосибирск рейсом 2511 авиакомпании S7 и оставалась дома до 17 марта, пока не почувствовала симптомы ОРВИ.
8-я заражённая вернулась из ОАЭ 18 марта. 24 марта с симптомами ОРВИ — температура 37,1 и першение в горле — обратилась в инфекционную больницу №1. 28 марта женщину госпитализировали.
О девятом заболевшем стало известно 30 марта. Им оказался мужчина, прилетевший из Мюнхена. Заболевший не хотел ложиться в больницу, поэтому его поместили туда принудительно по решению суда.
10-я заболевшая путешествовала по Италии и Нидерландам с другом с 4 по 18 марта. В Новосибирск они летели через Москву, прилетели рейсом 437 авиакомпании Red Wings 19 марта. Анализы друга пациентки отрицательные.
11-го пациента с коронавирусом в регионе выявили 5 апреля. Он вернулся в Новосибирск из Москвы 28 марта рейсом 2505 авиакомпании S7.
Следующих двух пациентов (12-й и 13-й по счету) выявили 8 апреля. Один из них вернулся из Москвы, другой в последнее время не выезжал из Новосибирска, сейчас он находится в реанимации.
И, наконец, сегодня стало известно о новых пяти зараженных. Две женщины — члены семьи пациента, у которого диагноз подтвердили ранее. По остальным трем мужчинам расклад следующий — один из них недавно был в Таиланде, другой вернулся из Турции через Москву, третий прилетел из столицы.
Мы ведём онлайн-трансляцию о ситуации с коронавирусом в Новосибирске.