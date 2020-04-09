Затем — в пятницу, 20 марта — оперштаб сообщил о еще двух заболевших (6-й и 7-й по счету). Первая женщина находилась в Великобритании со 2 по 13 марта. Она прилетела из Лондона в Санкт-Петербург, оттуда рейсом 557 авиакомпании «Победа» вылетела в Новосибирск и прибыла в Толмачёво утром 14 марта. Вторая женщина прилетела из Швейцарии в Москву 15 марта. В Цюрихе она находилась с 9 марта. Утром 16 марта из Домодедово прибыла в Новосибирск рейсом 2511 авиакомпании S7 и оставалась дома до 17 марта, пока не почувствовала симптомы ОРВИ.



8-я заражённая вернулась из ОАЭ 18 марта. 24 марта с симптомами ОРВИ — температура 37,1 и першение в горле — обратилась в инфекционную больницу №1. 28 марта женщину госпитализировали.



О девятом заболевшем стало известно 30 марта. Им оказался мужчина, прилетевший из Мюнхена. Заболевший не хотел ложиться в больницу, поэтому его поместили туда принудительно по решению суда.



10-я заболевшая путешествовала по Италии и Нидерландам с другом с 4 по 18 марта. В Новосибирск они летели через Москву, прилетели рейсом 437 авиакомпании Red Wings 19 марта. Анализы друга пациентки отрицательные.

