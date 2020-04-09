В России 1459 новых случаев коронавируса. За сутки скончались 13 человек

За последние сутки в России зафиксировано 1459 случаев коронавируса.
Стало также известно, что пациенты, переболевшие коронавирусом бессимптомно, получают поражение легких. По данным японских врачей, проводивших отдельное исследование, две трети заболевших переносят вирус без видимых симптомов, а у половины из них есть пневмония, которую самостоятельно пациенты могут не заметить.
— Это исследование показало, что даже у людей, которые не замечают недомогания, может развиваться пневмония в легкой форме — о ней и говорят видимые на снимках изменения. Пока результатов повторных исследований нет, но очевидно, что это временные изменения — после того, как человек выздоровеет, они исчезнут, — объясняет главный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев.
Накануне Владимир Путин в очередной раз обратился к нации и руководителям страны. Президент отметил, что правила изоляции необходимо и дальше соблюдать — ближайшие две–три недели для России будут определяющими. Также президент объявил о дополнительных выплатах медикам, которые работают с коронавирусными пациентами: по
Что касается мировой статистики по коронавирусу, то здесь есть очередной антирекорд: по данным американского университета имени Хопкинса, число заразившихся