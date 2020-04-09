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Срочно В России 1459 новых случаев COVID-19
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В России 1459 новых случаев коронавируса. За сутки скончались 13 человек

Между тем мировая статистика COVID-19 превысила отметку в 1,5 миллиона человек

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Ближайшие две–три недели будут определяющими для эпидемии коронавируса в России

Ближайшие две–три недели будут определяющими для эпидемии коронавируса в России

За последние сутки в России зафиксировано 1459 случаев коронавируса. 118 человек вылечились и 13 скончались — такие данные приводит федеральный оперативный штаб. Общее число заболевших в стране — 10 131 человек, 698 выздоровели, 76 спасти не удалось. Всего проведено более 1 миллиона тестов на коронавирус, с подозрением на COVID-19 находится 171 тысяча человек, говорят в Роспотребнадзоре.

Стало также известно, что пациенты, переболевшие коронавирусом бессимптомно, получают поражение легких. По данным японских врачей, проводивших отдельное исследование, две трети заболевших переносят вирус без видимых симптомов, а у половины из них есть пневмония, которую самостоятельно пациенты могут не заметить.

— Это исследование показало, что даже у людей, которые не замечают недомогания, может развиваться пневмония в легкой форме — о ней и говорят видимые на снимках изменения. Пока результатов повторных исследований нет, но очевидно, что это временные изменения — после того, как человек выздоровеет, они исчезнут, — объясняет главный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев.

Количество зараженных в России перевалило за 10 тысяч

Количество зараженных в России перевалило за 10 тысяч

Накануне Владимир Путин в очередной раз обратился к нации и руководителям страны. Президент отметил, что правила изоляции необходимо и дальше соблюдать — ближайшие две–три недели для России будут определяющими. Также президент объявил о дополнительных выплатах медикам, которые работают с коронавирусными пациентами: по 80 тысяч — врачам, по 50 тысяч — среднему медперсоналу, по 25 тысяч — младшим медицинским сотрудникам и водителям скорой. Доплата будет ежемесячной, начиная с апреля. Предусмотрены дополнительные выплаты семьям с детьми, где родители остались без работы, — по 3 тысячи рублей за каждого ребенка. Обращение президента полностью можно прочитать здесь.

Что касается мировой статистики по коронавирусу, то здесь есть очередной антирекорд: по данным американского университета имени Хопкинса, число заразившихся COVID-19 превысило отметку в 1,5 миллиона человек. Наиболее тяжелая ситуация — в США, где заражены свыше 423 тысяч жителей. На втором месте Испания — почти 150 тысяч человек. Третье место у Италии — более 139 тысяч зараженных.

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