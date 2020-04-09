6 апреля Россия возобновила авиарейсы по возвращению своих граждан из других стран. МИД рекомендовал пассажирам заполнить анкету на сайте «Госуслуг» — на основании этих данных будут формировать списки пассажиров на вылет.
На деле оказалось, что система работает некорректно или не работает вовсе, и некоторые россияне до сих пор не могут получить помощи за границей. Среди них оказались и новосибирцы — мы поговорили с одним из них, Михаилом, который вместе с семьей должен был улететь из Таиланда 5 апреля.
«Предоставлены сами себе»
— Наше путешествие я бы назвал «ожидание и реальность» или «ежедневный квест». Потому что каждый день мы проходим квест, чтобы вернуться домой. Ожидание — это всё, что происходит в СМИ: пишут, что премьер сказал, мол, всем поможем, вывезем, что будут сформированы списки, в течение 24 часов на карточки будут зачислены деньги. Реальность: 5 числа мы должны были вылететь, естественно, всё закрыли, мы никуда не вылетаем, никакой информации ни у кого нет. Ни в консульстве, ни в S7. Мы просто предоставлены сами себе. Через Airbnb сняли на неделю апартаменты в Паттайе, — рассказывает Михаил.
На следующий день, по его словам, хозяйка апартаментов — русскоговорящая девушка — попросила их выехать, потому что мэр города запретил селить туристов. За вычетом одной ночи девушка вернула им деньги за аренду в батах (местная валюта).
Помогли местные бизнесмены
После этого Михаил позвонил в российское консульство в Таиланде, там ему ответили, что не знают, чем помочь, и поделились номером местного бизнесмена, который помогает русским туристам:
— Как мы потом поняли, это один из двух бизнесменов, которые на альтруистических побуждениях просто помогают местным людям. Нас бесплатно заселили в гостиницу, две звезды, но спать есть где, туалет, электричество — и слава богу. Они оплатили два номера: на детей и на взрослых. В консульстве до сих пор никто ничего не знает. Нам оплатили месяц, единственное, за что мы будем платить, — это свет и вода. Но, надеюсь, мы здесь пробудем гораздо меньше, — говорит Михаил.
7 апреля мужчина увидел на сайте S7 сообщение, что российских туристов начинают вывозит из-за границы. Он попытался связаться с авиакомпанией, но «дозвониться было невозможно ни по одному номеру». В консульстве Михаилу также сообщили, что не знают ни о каких списках на вылет, и посоветовали следить за информацией на сайте.
— Вылетать мы будем из Бангкока, сейчас мы в Паттайе. Нам нужно полчаса, чтобы собрать вещи и выехать из гостиницы, оформить все документы, взять такси и доехать до Бангкока — это около 1,5 часов. То есть часа два нужно. А если нам скажут, что через 2 часа вылет? Непонятно вообще, как функционирует это всё, — объясняет мужчина.
По словам Михаила, заявление на сайте «Госулуг» он заполнил ещё 4 апреля, но с ним до сих пор никто не связался.
— 7 апреля мне и другим туристам пришло какое-то странное сообщение от «Госуслуг». Нужно было написать, какой город с международным аэропортом находится ближе всего к нам. Все скинули, я тоже написал, что Бангкок. До сих пор ни ответа ни привета. Мы даже не знаем, возможно, это были мошенники. «Госуслуги» не отвечают, отсылают в МИД. МИД не отвечает по телефонам и WhatsApp. Паттайю с сегодняшнего дня закрывают на въезд и выезд, — делится переживаниями турист.
Что говорят власти?
Корреспондент НГС отправил запрос в представительство МИД России в Новосибирске по поводу ситуации с российскими туристами. Ответ на момент публикации не поступил.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что всем россиянам, застрявшим за границей, выделят материальную помощь:
— Многие из них сейчас оказались в сложном положении из-за распространения коронавируса. Поэтому в первую очередь выделяемые средства пойдут на оплату их временного проживания на территории иностранных государств, потому что не все из них могут сейчас с этим справиться самостоятельно. При необходимости россиянам будут продлены сроки действия документов, на основании которых они находятся за рубежом, — сказал в своем вступительном слове премьер-министр Михаил Мишустин перед заседанием правительства, на котором было принято решение о выделении туристам 500 миллионов рублей.
7 апреля в Новосибирске приземлился первый самолет с эвакуированными из Таиланда туристами. Фотограф НГС встречал борт — как это было, смотрите здесь.