9 апреля четверг
СЕЙЧАС +4°С
Пробки 2/10
usd 75.75
eur 82.23
Тема дня За сутки у 5 новосибирцев нашли коронавирус
СЕЙЧАС +4°С
Пробки 2/10
usd 75.75
eur 82.23

Все новости

Все новости
Многие российские туристы, несмотря на обещания властей, всё ещё не могут попасть домой

Многие российские туристы, несмотря на обещания властей, всё ещё не могут попасть домой

6 апреля Россия возобновила авиарейсы по возвращению своих граждан из других стран. МИД рекомендовал пассажирам заполнить анкету на сайте «Госуслуг» — на основании этих данных будут формировать списки пассажиров на вылет.

На деле оказалось, что система работает некорректно или не работает вовсе, и некоторые россияне до сих пор не могут получить помощи за границей. Среди них оказались и новосибирцы — мы поговорили с одним из них, Михаилом, который вместе с семьей должен был улететь из Таиланда 5 апреля.

«Предоставлены сами себе»

— Наше путешествие я бы назвал «ожидание и реальность» или «ежедневный квест». Потому что каждый день мы проходим квест, чтобы вернуться домой. Ожидание — это всё, что происходит в СМИ: пишут, что премьер сказал, мол, всем поможем, вывезем, что будут сформированы списки, в течение 24 часов на карточки будут зачислены деньги. Реальность: 5 числа мы должны были вылететь, естественно, всё закрыли, мы никуда не вылетаем, никакой информации ни у кого нет. Ни в консульстве, ни в S7. Мы просто предоставлены сами себе. Через Airbnb сняли на неделю апартаменты в Паттайе, — рассказывает Михаил.

На следующий день, по его словам, хозяйка апартаментов — русскоговорящая девушка — попросила их выехать, потому что мэр города запретил селить туристов. За вычетом одной ночи девушка вернула им деньги за аренду в батах (местная валюта).

Помогли местные бизнесмены

После этого Михаил позвонил в российское консульство в Таиланде, там ему ответили, что не знают, чем помочь, и поделились номером местного бизнесмена, который помогает русским туристам:

— Как мы потом поняли, это один из двух бизнесменов, которые на альтруистических побуждениях просто помогают местным людям. Нас бесплатно заселили в гостиницу, две звезды, но спать есть где, туалет, электричество — и слава богу. Они оплатили два номера: на детей и на взрослых. В консульстве до сих пор никто ничего не знает. Нам оплатили месяц, единственное, за что мы будем платить, — это свет и вода. Но, надеюсь, мы здесь пробудем гораздо меньше, — говорит Михаил.

7 апреля мужчина увидел на сайте S7 сообщение, что российских туристов начинают вывозит из-за границы. Он попытался связаться с авиакомпанией, но «дозвониться было невозможно ни по одному номеру». В консульстве Михаилу также сообщили, что не знают ни о каких списках на вылет, и посоветовали следить за информацией на сайте.

— Вылетать мы будем из Бангкока, сейчас мы в Паттайе. Нам нужно полчаса, чтобы собрать вещи и выехать из гостиницы, оформить все документы, взять такси и доехать до Бангкока — это около 1,5 часов. То есть часа два нужно. А если нам скажут, что через 2 часа вылет? Непонятно вообще, как функционирует это всё, — объясняет мужчина.

По словам Михаила, заявление на сайте «Госулуг» он заполнил ещё 4 апреля, но с ним до сих пор никто не связался.

— 7 апреля мне и другим туристам пришло какое-то странное сообщение от «Госуслуг». Нужно было написать, какой город с международным аэропортом находится ближе всего к нам. Все скинули, я тоже написал, что Бангкок. До сих пор ни ответа ни привета. Мы даже не знаем, возможно, это были мошенники. «Госуслуги» не отвечают, отсылают в МИД. МИД не отвечает по телефонам и WhatsApp. Паттайю с сегодняшнего дня закрывают на въезд и выезд, — делится переживаниями турист.

Что говорят власти?

Корреспондент НГС отправил запрос в представительство МИД России в Новосибирске по поводу ситуации с российскими туристами. Ответ на момент публикации не поступил.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что всем россиянам, застрявшим за границей, выделят материальную помощь:

— Многие из них сейчас оказались в сложном положении из-за распространения коронавируса. Поэтому в первую очередь выделяемые средства пойдут на оплату их временного проживания на территории иностранных государств, потому что не все из них могут сейчас с этим справиться самостоятельно. При необходимости россиянам будут продлены сроки действия документов, на основании которых они находятся за рубежом, — сказал в своем вступительном слове премьер-министр Михаил Мишустин перед заседанием правительства, на котором было принято решение о выделении туристам 500 миллионов рублей.

7 апреля в Новосибирске приземлился первый самолет с эвакуированными из Таиланда туристами. Фотограф НГС встречал борт — как это было, смотрите здесь.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

коронавирус в НовосибирскеCOVID-19туризммид
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (45)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!