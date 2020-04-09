«Предоставлены сами себе»

— Наше путешествие я бы назвал «ожидание и реальность» или «ежедневный квест». Потому что каждый день мы проходим квест, чтобы вернуться домой. Ожидание — это всё, что происходит в СМИ: пишут, что премьер сказал, мол, всем поможем, вывезем, что будут сформированы списки, в течение 24 часов на карточки будут зачислены деньги. Реальность: 5 числа мы должны были вылететь, естественно, всё закрыли, мы никуда не вылетаем, никакой информации ни у кого нет. Ни в консульстве, ни в S7. Мы просто предоставлены сами себе. Через Airbnb сняли на неделю апартаменты в Паттайе, — рассказывает Михаил.

На следующий день, по его словам, хозяйка апартаментов — русскоговорящая девушка — попросила их выехать, потому что мэр города запретил селить туристов. За вычетом одной ночи девушка вернула им деньги за аренду в батах (местная валюта).



Помогли местные бизнесмены

После этого Михаил позвонил в российское консульство в Таиланде, там ему ответили, что не знают, чем помочь, и поделились номером местного бизнесмена, который помогает русским туристам: