9 апреля четверг
СЕЙЧАС +4°С
Пробки 2/10
usd 75.75
eur 82.23
Тема дня За сутки у 5 новосибирцев нашли коронавирус
СЕЙЧАС +4°С
Пробки 2/10
usd 75.75
eur 82.23

Все новости

Все новости
Экономика Всё о коронавирусе

Как правительство региона поддержит бизнес и безработных — изучаем планы губернатора (и публикуем документ)

В регионе увеличат суммы возможных микрозаймов и упростят программы поддержки малого и среднего бизнеса

2 619
39 Обсудить

Поделиться

В правительстве Новосибирской области разработали и свои дополнительные меры поддержки к тем, что уже приняты правительством страны

В правительстве Новосибирской области разработали и свои дополнительные меры поддержки к тем, что уже приняты правительством страны

Губернатор Новосибирской области утвердил план поддержки региональной экономики из-за ограничений, которые были введены, чтобы избежать распространения коронавируса.

Вчера президент Владимир Путин перед совещанием с губернаторами рассказал, что малому и среднему бизнесу будет сделана отсрочка по налогам на шесть месяцев. Правительство также должно подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса. Помогать в первую очередь будут тем компаниям, которые сохраняют занятость. Если граждане останутся без работы, государство будет помогать именно им.

В правительстве Новосибирской области разработали и свои дополнительные меры поддержки к тем, что уже приняты правительством страны. Приводим основные пункты документа.

Борьба с возможным ростом безработицы

  • Частичное (50 % размера среднемесячной начисленной заработной платы в Новосибирской области за 2019 год) возмещение (субсидия) работодателям расходов на оплату труда работников из числа уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, выпускников профессиональных образовательных организаций и безработных граждан.
  • Оказание единовременной финансовой помощи потерявшим работу гражданам на организацию малого предпринимательства и самостоятельной занятости.
  • Прохождение профессионального обучения и получение дополнительного профессионального образования безработными гражданами.
  • Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан в возрасте 50 лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста, женщин, имеющих детей дошкольного возраста.
  • Проведение оплачиваемых общественных работ для граждан, признанных в установленном порядке безработными, и граждан, ищущих работу.
  • Временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

Отсрочки уплаты и изменения госзакупок

  • Введение отсрочки уплаты арендных платежей для арендаторов государственного и муниципального имущества, включая земельные ресурсы.
  • Принятие мер, направленных на увеличение доли закупок для государственных и муниципальных нужд у субъектов среднего и малого предпринимательства в 2020 году и изменения планов таких закупок, с максимально возможной их концентрацией в первом полугодии 2020 года.

Поддержка деньгами и оценкой

  • Запуск Фондом микрофинансирования НСО рассмотрения заявок субъектов малого и среднего предпринимательства на изменение графиков гашения основного долга в части продления сроков микрозайма до 3 лет (в случае, если срок действующего договора не превышает 3 года), переноса сроков гашения на более поздние (в случае, если договор заключен на 3 года).
  • Увеличение Фондом микрофинансирования НСО максимально возможной суммы микрозайма на цели пополнения оборотных средств (с 200 тысяч рублей на 1 работающего при численности не более 3 человек до 300 тысяч рублей).
  • Увеличение Фондом микрофинансирования НСО максимальной возможной суммы микрозайма без залога (со 100 тысяч рублей до 200 — 300 тысяч рублей для наиболее пострадавших отраслей).
  • Запуск упрощенной программы Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства — гарантийного фонда НСО, он будет заниматься поручительством до 25 миллионов рублей, максимальный объем поручительства до 50%, рассмотрение заявки до 1 дня, минимальный пакет документов, стоимость поручительства 1% годовых.

С полным перечнем запланированной помощи вы можете ознакомиться в документе.

План по поддержке бизнеса в Новосибирской области

За тем, как город переживает самоизоляцию и пандемию, вы можете следить здесь.

Сдать анализ на коронавирус бесплатно и по собственному желанию сейчас практически невозможно. В начале недели в Новосибирске запустили платное тестирование — журналист НГС сдала анализ на коронавирус, смотрите, как это было.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

коронавирус в Новосибирскекоронавирускитайский коронавирусбизнескарантинпандемиябезработица
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (39)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!