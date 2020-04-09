Как правительство региона поддержит бизнес и безработных — изучаем планы губернатора (и публикуем документ)

Губернатор Новосибирской области утвердил план поддержки региональной экономики из-за ограничений, которые были введены, чтобы избежать распространения коронавируса.
Вчера президент Владимир Путин перед совещанием с губернаторами рассказал, что малому и среднему бизнесу будет сделана отсрочка по налогам на шесть месяцев. Правительство также должно подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса. Помогать в первую очередь будут тем компаниям, которые сохраняют занятость. Если граждане останутся без работы, государство будет помогать именно им.
В правительстве Новосибирской области разработали и свои дополнительные меры поддержки к тем, что уже приняты правительством страны. Приводим основные пункты документа.
Борьба с возможным ростом безработицы
- Частичное (50 % размера среднемесячной начисленной заработной платы в Новосибирской области за 2019 год) возмещение (субсидия) работодателям расходов на оплату труда работников из числа уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, выпускников профессиональных образовательных организаций и безработных граждан.
- Оказание единовременной финансовой помощи потерявшим работу гражданам на организацию малого предпринимательства и самостоятельной занятости.
- Прохождение профессионального обучения и получение дополнительного профессионального образования безработными гражданами.
- Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан в возрасте 50 лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста, женщин, имеющих детей дошкольного возраста.
- Проведение оплачиваемых общественных работ для граждан, признанных в установленном порядке безработными, и граждан, ищущих работу.
- Временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы.
Отсрочки уплаты и изменения госзакупок
- Введение отсрочки уплаты арендных платежей для арендаторов государственного и муниципального имущества, включая земельные ресурсы.
- Принятие мер, направленных на увеличение доли закупок для государственных и муниципальных нужд у субъектов среднего и малого предпринимательства в 2020 году и изменения планов таких закупок, с максимально возможной их концентрацией в первом полугодии 2020 года.
Поддержка деньгами и оценкой
- Запуск Фондом микрофинансирования НСО рассмотрения заявок субъектов малого и среднего предпринимательства на изменение графиков гашения основного долга в части продления сроков микрозайма до 3 лет (в случае, если срок действующего договора не превышает 3 года), переноса сроков гашения на более поздние (в случае, если договор заключен на 3 года).
- Увеличение Фондом микрофинансирования НСО максимально возможной суммы микрозайма на цели пополнения оборотных средств (с 200 тысяч рублей на 1 работающего при численности не более 3 человек до 300 тысяч рублей).
- Увеличение Фондом микрофинансирования НСО максимальной возможной суммы микрозайма без залога (со 100 тысяч рублей до 200 — 300 тысяч рублей для наиболее пострадавших отраслей).
- Запуск упрощенной программы Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства — гарантийного фонда НСО, он будет заниматься поручительством до 25 миллионов рублей, максимальный объем поручительства до 50%, рассмотрение заявки до 1 дня, минимальный пакет документов, стоимость поручительства 1% годовых.
С полным перечнем запланированной помощи вы можете ознакомиться в документе.
За тем, как город переживает самоизоляцию и пандемию, вы можете следить здесь.
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