Как правительство региона поддержит бизнес и безработных — изучаем планы губернатора (и публикуем документ)

За тем, как город переживает самоизоляцию и пандемию, вы можете следить здесь.



Сдать анализ на коронавирус бесплатно и по собственному желанию сейчас практически невозможно. В начале недели в Новосибирске запустили платное тестирование — журналист НГС сдала анализ на коронавирус, смотрите, как это было.