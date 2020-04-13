Водители машин скорой помощи в Новосибирске столкнулись с проблемой нехватки защитной одежды — они опасаются заразиться коронавирусом на вызовах.
Что говорят водители
Водители боятся говорить об этом открыто — думают, что их уволят, при этом они анонимно звонили на различные горячие линии по этому вопросу, но им не смогли помочь. Они попросили изменить их имена. По их словам, в специальной капсуле всегда увозят пациентов с самолёта, а из дома забирают по-разному.
— Которые со 100%-м диагнозом, везём в капсуле, а кто с подозрением на коронавирус — просто так перевозим, только в маске. Страшно, конечно, потому что у нас, у водителей, костюмов нет вообще. Говорят: «Не положено», и всё. И куда дальше идти? Хотя мы тоже в зоне риска, как и врачи, — говорит водитель Тимофей.
Некоторые из них берут халаты у врачей, чтобы защититься.
— Такой же контакт у нас, как у всех. У врачей одноразовые халаты тонюсенькие, которые приехал, снял и выбросил, а мы их носим целый день. В других городах всё есть, а у нас ничего не добьёшься, — уверен водитель Николай.
Что говорят в Медтрансе
Директор ГБУ НСО «Медтранс
— Маски мы им выдали, а вот с халатами, спецодеждой действительно проблема.
Он уточнил, что отвечает именно за транспорт, а за остальное должна отвечать ГБУЗ НСО «Станция скорой медицинской помощи».
При этом Владимир Талдыков планирует всё равно как-то решать вопрос с халатами, потому что понимает, что водители также контактируют с потенциально заражёнными или заражёнными людьми или с врачами, которые садятся с ними рядом, а сами контактируют с пациентами. Он добавил, что на вызовы с температурой врачи дают халаты водителям.
Директору «Медтранса», отвечающему за другие подстанции скорой помощи города, журналисту НГС дозвониться не удалось — ему отправлен запрос на почту.
О медработниках скорой помощи
На запрос журналиста НГС о том, в чём на вызовы с подозрением на коронавирус или с подтверждённым диагнозом выезжают врачи, фельдшеры скорой помощи, региональный Минздрав ответил, что на вызовах к лицам с подозрением на COVID-19 работают специально созданные инфекционные бригады:
— Персонал, контактирующий с этой категорией пациентов, прошёл обучение и обеспечен индивидуальными средствами защиты — одноразовые маски, халаты. К пациентам с подтверждённым диагнозом для госпитализации в инфекционный стационар выезжает реанимобиль. Контактирующий с носителем вируса медицинский персонал надевает индивидуальные инфекционные костюмы, а носитель помещается в специальную изолированную транспортировочную капсулу, исключающую передачу инфекции во время транспортировки.
Вопрос о водителях Минздрав (и, соответственно, начальник скорой помощи) комментировать не стал, ссылаясь на то, что за них отвечают медтрансы.
Ранее НГС показывал, как защищены врачи инфекционной больницы
Из-за коронавируса недовольны не только водители скорой помощи в Новосибирске, но и таксисты. Почему — мы рассказали здесь.