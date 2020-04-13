Некоторые из них берут халаты у врачей, чтобы защититься.



— Такой же контакт у нас, как у всех. У врачей одноразовые халаты тонюсенькие, которые приехал, снял и выбросил, а мы их носим целый день. В других городах всё есть, а у нас ничего не добьёшься, — уверен водитель Николай.

Что говорят в Медтрансе

Директор ГБУ НСО «Медтранс № 3 » Новосибирска Владимир Талдыков, который отвечает за машины скорой помощи Ленинской подстанции (31 суточная машина), Кировской (15 машин) и Советской (вместе с ГЭС — 13 машин), рассказал журналисту НГС о том, что выдал своим водителям по две многоразовые маски 7 апреля:

— Маски мы им выдали, а вот с халатами, спецодеждой действительно проблема.

Он уточнил, что отвечает именно за транспорт, а за остальное должна отвечать ГБУЗ НСО «Станция скорой медицинской помощи».

При этом Владимир Талдыков планирует всё равно как-то решать вопрос с халатами, потому что понимает, что водители также контактируют с потенциально заражёнными или заражёнными людьми или с врачами, которые садятся с ними рядом, а сами контактируют с пациентами. Он добавил, что на вызовы с температурой врачи дают халаты водителям.