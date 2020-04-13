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Водители боятся говорить о проблеме с защитной одеждой открыто — думают, что их уволят

Водители боятся говорить о проблеме с защитной одеждой открыто — думают, что их уволят

Водители машин скорой помощи в Новосибирске столкнулись с проблемой нехватки защитной одежды — они опасаются заразиться коронавирусом на вызовах.

Что говорят водители

Водители боятся говорить об этом открыто — думают, что их уволят, при этом они анонимно звонили на различные горячие линии по этому вопросу, но им не смогли помочь. Они попросили изменить их имена. По их словам, в специальной капсуле всегда увозят пациентов с самолёта, а из дома забирают по-разному.

— Которые со 100%-м диагнозом, везём в капсуле, а кто с подозрением на коронавирус — просто так перевозим, только в маске. Страшно, конечно, потому что у нас, у водителей, костюмов нет вообще. Говорят: «Не положено», и всё. И куда дальше идти? Хотя мы тоже в зоне риска, как и врачи, — говорит водитель Тимофей.

Некоторые из них берут халаты у врачей, чтобы защититься.

— Такой же контакт у нас, как у всех. У врачей одноразовые халаты тонюсенькие, которые приехал, снял и выбросил, а мы их носим целый день. В других городах всё есть, а у нас ничего не добьёшься, — уверен водитель Николай.

Что говорят в Медтрансе

Директор ГБУ НСО «Медтранс № 3» Новосибирска Владимир Талдыков, который отвечает за машины скорой помощи Ленинской подстанции (31 суточная машина), Кировской (15 машин) и Советской (вместе с ГЭС — 13 машин), рассказал журналисту НГС о том, что выдал своим водителям по две многоразовые маски 7 апреля:

— Маски мы им выдали, а вот с халатами, спецодеждой действительно проблема.

Он уточнил, что отвечает именно за транспорт, а за остальное должна отвечать ГБУЗ НСО «Станция скорой медицинской помощи».

При этом Владимир Талдыков планирует всё равно как-то решать вопрос с халатами, потому что понимает, что водители также контактируют с потенциально заражёнными или заражёнными людьми или с врачами, которые садятся с ними рядом, а сами контактируют с пациентами. Он добавил, что на вызовы с температурой врачи дают халаты водителям.

Директору «Медтранса», отвечающему за другие подстанции скорой помощи города, журналисту НГС дозвониться не удалось — ему отправлен запрос на почту.

О медработниках скорой помощи

На запрос журналиста НГС о том, в чём на вызовы с подозрением на коронавирус или с подтверждённым диагнозом выезжают врачи, фельдшеры скорой помощи, региональный Минздрав ответил, что на вызовах к лицам с подозрением на COVID-19 работают специально созданные инфекционные бригады:

— Персонал, контактирующий с этой категорией пациентов, прошёл обучение и обеспечен индивидуальными средствами защиты — одноразовые маски, халаты. К пациентам с подтверждённым диагнозом для госпитализации в инфекционный стационар выезжает реанимобиль. Контактирующий с носителем вируса медицинский персонал надевает индивидуальные инфекционные костюмы, а носитель помещается в специальную изолированную транспортировочную капсулу, исключающую передачу инфекции во время транспортировки.

Вопрос о водителях Минздрав (и, соответственно, начальник скорой помощи) комментировать не стал, ссылаясь на то, что за них отвечают медтрансы.

Ранее НГС показывал, как защищены врачи инфекционной больницы № 1 и ординаторы, которые выезжают на дом к пациентам на карантине.

Из-за коронавируса недовольны не только водители скорой помощи в Новосибирске, но и таксисты. Почему — мы рассказали здесь.

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