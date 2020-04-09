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Срочно За сутки у 5 новосибирцев нашли коронавирус
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Сейчас полиция и Роспотребнадзор определяют круг контактирующих&nbsp;

Сейчас полиция и Роспотребнадзор определяют круг контактирующих 

В Новосибирске ещё у 5 человек подтвердился диагноз «коронавирус» — они прилетели из Москвы.

— По данным оперативного штаба, на 11:00 9 апреля в Новосибирской области зафиксировано 5 новых случаев заражения COVID-19. Пациенты — две женщины и трое мужчин. Женщины — члены семьи пациента с ранее подтвержденным диагнозом. Один из мужчин был в Таиланде, второй недавно вернулся из Турции через Москву, третий прилетел из Москвы. Круг их контактов установлен, включая пассажиров рейсов, которыми прибыли в Новосибирск пациенты. Специалисты Роспотребнадзора, полиция и медики связываются со всеми, чтобы взять под медицинское наблюдение и сделать тесты на коронавирус, — сообщили в региональном оперштабе.

Днем ранее в Новосибирске подтвердились два новых случая коронавирусной инфекции — один из мужчин не покидал Новосибирск (известно лишь, что он работает в системе здравоохранения, но от кого заразился — непонятно). Здесь можно почитать подробнее о его состоянии.

За тем, как город переживает самоизоляцию и пандемию, мы следим здесь.

Сдать анализ на коронавирус бесплатно и по собственному желанию сейчас практически невозможно. В начале недели в Новосибирске запустили платное тестирование — журналист НГС сдала анализ на коронавирус, смотрите, как это было.

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коронавирус в Новосибирске
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