В 19:10 8 апреля в Искитиме водитель сбил двух подростков на пешеходном переходе, их доставили в больницу с различными травмами.
— Водитель 41 года управлял автомобилем Hyundai Santa Fe. Двигался по проспекту Юбилейному со стороны улицы Юбилейной в направлении Карла Маркса. И у дома на проспекте Юбилейном, 1 совершил наезд на пешеходов в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — сообщил госинспектор отделения пропаганды регионального управления Госавтоинспекции Константин Шкабарня.
В аварии пострадали два мальчика. Один ребёнок десяти лет получил ушиб коленного сустава и головного мозга. Другому пострадавшему семь лет, у него перелом ноги, ушиб и ссадины.
— Здесь предварительно усматривается вина водителя легкового автомобиля в нарушении правил проезда пешеходного перехода, — добавил Константин Шкабарня.
Напомним, 31 марта на трассе в Искитимском районе погиб 40-летний мужчина, который выпал с заднего сиденья машины.