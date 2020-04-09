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ДТП произошло вечером 8 апреля

ДТП произошло вечером 8 апреля

В 19:10 8 апреля в Искитиме водитель сбил двух подростков на пешеходном переходе, их доставили в больницу с различными травмами.

— Водитель 41 года управлял автомобилем Hyundai Santa Fe. Двигался по проспекту Юбилейному со стороны улицы Юбилейной в направлении Карла Маркса. И у дома на проспекте Юбилейном, 1 совершил наезд на пешеходов в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — сообщил госинспектор отделения пропаганды регионального управления Госавтоинспекции Константин Шкабарня.

Наезд произошёл там, где на фото стоит конус

Наезд произошёл там, где на фото стоит конус

В аварии пострадали два мальчика. Один ребёнок десяти лет получил ушиб коленного сустава и головного мозга. Другому пострадавшему семь лет, у него перелом ноги, ушиб и ссадины.

— Здесь предварительно усматривается вина водителя легкового автомобиля в нарушении правил проезда пешеходного перехода, — добавил Константин Шкабарня.

Напомним, 31 марта на трассе в Искитимском районе погиб 40-летний мужчина, который выпал с заднего сиденья машины.

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ДТПнаезд на пешеходапострадавшиеИскитимпешеходный переход
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