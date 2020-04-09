В 19:10 8 апреля в Искитиме водитель сбил двух подростков на пешеходном переходе, их доставили в больницу с различными травмами.

— Водитель 41 года управлял автомобилем Hyundai Santa Fe. Двигался по проспекту Юбилейному со стороны улицы Юбилейной в направлении Карла Маркса. И у дома на проспекте Юбилейном, 1 совершил наезд на пешеходов в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — сообщил госинспектор отделения пропаганды регионального управления Госавтоинспекции Константин Шкабарня.