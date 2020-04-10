Сколько составляет пенсия у таких людей — в новосибирском Пенсионном фонде отказались рассказать. Но, к примеру, у летчиков-испытателей из Тюменской области, по данным наших коллег из 72.RU, пенсия составляет 101 тысячу рублей — у новосибирских должна быть примерно на этом же уровне.

Многие пенсионеры недовольны размером пенсии. В конце 2018 года на всю страну прославился житель Бийска Вячеслав Степанович. Пенсионер эмоционально высказался по поводу своей пенсии и попал в эфир местного ТВ.



Бийские журналисты опрашивали прохожих о том, нравится ли им новогодняя ель на площади перед одним из городских ДК. Один из прохожих, Вячеслав Степанович, ответил очень резко: «Два высших образования. Получил пенсию 10 тысяч. 5 тысяч на карте. На чё я живу? *** без соли доедаю! Ёлочка мне нравится?! Ёлка, ***, мне нравится?!»



Спустя год представители новосибирской компании съездили в гости к жителю Бийска Вячеславу Степановичу и узнали, как изменилась его жизнь.