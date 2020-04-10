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Высокие пенсии получают за опасную работу&nbsp;

Высокие пенсии получают за опасную работу 

В региональном отделении Пенсионного фонда рассказали, какая группа людей получает самую большую пенсию в Новосибирске.

— Действующим законодательством максимальный размер пенсии не ограничен. Наиболее высокие размеры пенсий у летчиков-испытателей, — рассказали в ПФР.

Справка: летчик-испытатель или летчик экспериментальной авиации — это специалист, испытывающий новую авиационную технику (самолёты, вертолёты). Работа связана с риском, поскольку испытываемые аппараты могут быть технически несовершенны.

Сколько составляет пенсия у таких людей — в новосибирском Пенсионном фонде отказались рассказать. Но, к примеру, у летчиков-испытателей из Тюменской области, по данным наших коллег из 72.RU, пенсия составляет 101 тысячу рублей — у новосибирских должна быть примерно на этом же уровне.

Многие пенсионеры недовольны размером пенсии. В конце 2018 года на всю страну прославился житель Бийска Вячеслав Степанович. Пенсионер эмоционально высказался по поводу своей пенсии и попал в эфир местного ТВ.

Бийские журналисты опрашивали прохожих о том, нравится ли им новогодняя ель на площади перед одним из городских ДК. Один из прохожих, Вячеслав Степанович, ответил очень резко: «Два высших образования. Получил пенсию 10 тысяч. 5 тысяч на карте. На чё я живу? *** без соли доедаю! Ёлочка мне нравится?! Ёлка, ***, мне нравится?!»

Спустя год представители новосибирской компании съездили в гости к жителю Бийска Вячеславу Степановичу и узнали, как изменилась его жизнь.

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