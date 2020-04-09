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Несмотря на то, что многие перешли на удалёнку, в городе остаются дороги, где собираются пробки

Несмотря на то, что многие перешли на удалёнку, в городе остаются дороги, где собираются пробки

Сегодня утром, 9 апреля, практически на всех дорогах города свободное движение. По данным сервиса 2ГИС, лишь на нескольких участках образовались пробки, что несвойственно для утра буднего дня.

Сервис оценивает загруженность дорог в 3 балла из 10. Сейчас свободны улица Большевистская и Октябрьский мост, а также Бердское шоссе.

Движение на Большевистской практически свободное

Движение на Большевистской практически свободное

Пробки в основном возникли на левом берегу: на улицах Хилокской, Троллейной, Котовского, Планировочной, Ватутина, у площади Труда и площади Маркса.

Практически свободно движение у Октябрьского моста, а вот у площади Маркса собралась небольшая пробка

Практически свободно движение у Октябрьского моста, а вот у площади Маркса собралась небольшая пробка

На правом берегу образовалась пробка на улице Федосеева, Воинской, Бориса Богаткова, Панфиловцев, Октябрьской, Советской, Ленина и Максима Горького.

На правом берегу тоже собралось несколько пробок

На правом берегу тоже собралось несколько пробок

Напомним, что в пятницу, 3 апреля, большая пробка образовалась на дороге в Академгородок, несмотря на то, что в городе из-за угрозы распространения коронавируса жителей попросили остаться дома.

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