Сегодня утром, 9 апреля, практически на всех дорогах города свободное движение. По данным сервиса 2ГИС, лишь на нескольких участках образовались пробки, что несвойственно для утра буднего дня.
Сервис оценивает загруженность дорог в 3 балла из 10. Сейчас свободны улица Большевистская и Октябрьский мост, а также Бердское шоссе.
Пробки в основном возникли на левом берегу: на улицах Хилокской, Троллейной, Котовского, Планировочной, Ватутина, у площади Труда и площади Маркса.
На правом берегу образовалась пробка на улице Федосеева, Воинской, Бориса Богаткова, Панфиловцев, Октябрьской, Советской, Ленина и Максима Горького.
Напомним, что в пятницу, 3 апреля, большая пробка образовалась на дороге в Академгородок, несмотря на то, что в городе из-за угрозы распространения коронавируса жителей попросили остаться дома.