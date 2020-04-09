Сегодня утром, 9 апреля, практически на всех дорогах города свободное движение. По данным сервиса 2ГИС, лишь на нескольких участках образовались пробки, что несвойственно для утра буднего дня.



Сервис оценивает загруженность дорог в 3 балла из 10. Сейчас свободны улица Большевистская и Октябрьский мост, а также Бердское шоссе.