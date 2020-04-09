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Двое скончались на месте, ещё двое умерли в больнице

Двое скончались на месте, ещё двое умерли в больнице

На западе Москвы, на 3-й Мякининской улице, произошёл пожар в доме престарелых «Третий возраст». В здании, когда начался пожар, находились 65 человек. Причём многие из постояльцев с трудом передвигаются.

Как пишет telegram-канал Baza, медперсонал уже эвакуировал часть местных жильцов, но внутри могут оставаться лежачие больные.

К дому престарелых уже приехали десять машин скорой, два автобуса для размещения людей и спасатели. Подъехать вплотную к очагу пожара спасатели не могут — мешают провода.

Upd. Вскоре пожар был локализован — на площади в 15 квадратных метров горели электрокабели. По предварительным данным, пожар начался с подвального этажа, а потом перекинулся на первый этаж. Всё здание было в дыму. Пожарные эвакуировали 18 человек.

Как пишет РИА «Новости», два человека погибли, ещё десять пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Upd. Число жертв возросло до четырёх. Ещё два человека скончались в больнице. Как пишет telegram-канал Baza, среди погибших — постояльцы и работники дома престарелых.

Прошлой ночью ЧП произошло в селе под Нижним Новгородом: в жилом доме взорвался бытовой газ, один человек погиб.

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Москвапожардома престарелых
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