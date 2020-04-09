Семь человек с коронавирусом скончались в Москве

Сразу семь пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по Москве. По данным оперштаба, у всех пациентов также имелись сопутствующие заболевания.

— В Москве скончались семь пациентов, у которых был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Среди них — люди в возрасте от 46 до 90 лет , — сообщает оперштаб.

Один из пациентов, 74-летний мужчина, лечился в частной клинике. У него также были проблемы с сердцем и сахарный диабет. У других скончавшихся тоже были сопутствующие заболевания — сахарный диабет, гипертония, кардиосклероз, пиелонефрит, атрофия поджелудочной железы, трое из заболевших страдали хроническим бронхитом.