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Здоровье

Семь человек с коронавирусом скончались в Москве

У всех пациентов были сопутствующие заболевания

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Возраст умерших — от 46 до 90 лет

Возраст умерших — от 46 до 90 лет

Сразу семь пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по Москве. По данным оперштаба, у всех пациентов также имелись сопутствующие заболевания.

— В Москве скончались семь пациентов, у которых был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Среди них — люди в возрасте от 46 до 90 лет, — сообщает оперштаб.

Один из пациентов, 74-летний мужчина, лечился в частной клинике. У него также были проблемы с сердцем и сахарный диабет. У других скончавшихся тоже были сопутствующие заболевания — сахарный диабет, гипертония, кардиосклероз, пиелонефрит, атрофия поджелудочной железы, трое из заболевших страдали хроническим бронхитом.

Таким образом, в Москве уже 38 погибших пациентов с COVID-19, в целом в России — 70. Более подробные данные по регионам смотрите по ссылке.

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