В среду, 8 апреля, по данным оперативного штаба Новосибирской области зарегистрировано 13 пациентов с коронавирусной инфекцией. За последние сутки выявлены 2 новых случая. При этом уже 7 пациентов выздоровели (две женщины еще на прошлой неделе).



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