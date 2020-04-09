В среду, 8 апреля, по данным оперативного штаба Новосибирской области зарегистрировано 13 пациентов с коронавирусной инфекцией. За последние сутки выявлены 2 новых случая. При этом уже 7 пациентов выздоровели (две женщины еще на прошлой неделе).
Рассказываем, что ещё интересного произошло в Новосибирске и в мире за прошедшие сутки.
- В Новосибирске подтвердились 2 новых случая коронавируса — один заражённый не выезжал из города.
- Министр здравоохранения Новосибирской области рассказал подробности о состоянии мужчины с коронавирусом, который никуда не летал.
- Ещё 5 новосибирцев вылечились от коронавируса — их выписывают из больницы.
- В России выявили еще 1175 больных коронавирусом за сутки.
- Президент выступил со специальным обращением перед россиянами и главами регионов. Здесь — 8 его основных тезисов. Также публикуем его полную речь.
- Делать тесты на коронавирус разрешили всем частным лабораториям. Только вот в нашем регионе пока нет возможности делать тест на коронавирус всем желающим.
- Нас пустили в лабораторию, где делают тесты на коронавирус для новосибирцев. Публикуем 9 любопытных фото.
- Сегодня стало известно, что у пациентов, переболевших коронавирусом бессимптомно, также обнаруживают поражение легких. Врач объяснил, что это значит.
- Наш корреспондент записала самые популярные жалобы горожан во время пандемии и постаралась ответить на них максимально коротко.
- Здесь — история новосибирца на самоизоляции в самом эпицентре коронавируса за Атлантическим океаном. Игорь Бабичев живёт на два города и две страны: то в канадском Ванкувере, то в американском Сиэтле. Он рассказал, как изменилась жизнь там.
- Учитель на удалёнке рассказала, как прошёл переход на дистанционное обучение из-за коронавируса. Спойлер: всё плохо.
- Московский блогер под ником AlexanderThorn, накануне попавший под уголовное преследование из-за своего ролика о коронавирусе и новосибирском центре «Вектор», заявил, что нашёл себе правозащитников.
- Мы попросили читателей сфотографировать свои холодильники, чтобы посмотреть, как они запасаются (или нет) продуктами на это время. Что из этого получилось — смотрите в нашей подборке.
- Психолог Жанна Русина рассказала, почему нам стало плохо дома на самоизоляции. Она объяснила, откуда берется это бессилие и как с ним бороться.
- Влюбленные, вынужденные переживать разлуку из-за коронавируса в тысячах километров друг от друга, рассказали, какими способами справляются с внезапным испытанием на прочность.
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