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В регионе два новых случая заболевания

В регионе два новых случая заболевания

В среду, 8 апреля, по данным оперативного штаба Новосибирской области зарегистрировано 13 пациентов с коронавирусной инфекцией. За последние сутки выявлены 2 новых случая. При этом уже 7 пациентов выздоровели (две женщины еще на прошлой неделе).

Рассказываем, что ещё интересного произошло в Новосибирске и в мире за прошедшие сутки.

  • В Новосибирске подтвердились 2 новых случая коронавируса — один заражённый не выезжал из города.
  • Министр здравоохранения Новосибирской области рассказал подробности о состоянии мужчины с коронавирусом, который никуда не летал.
  • Ещё 5 новосибирцев вылечились от коронавируса — их выписывают из больницы.
  • В России выявили еще 1175 больных коронавирусом за сутки.
  • Президент выступил со специальным обращением перед россиянами и главами регионов. Здесь — 8 его основных тезисов. Также публикуем его полную речь.
  • Делать тесты на коронавирус разрешили всем частным лабораториям. Только вот в нашем регионе пока нет возможности делать тест на коронавирус всем желающим.
  • Нас пустили в лабораторию, где делают тесты на коронавирус для новосибирцев. Публикуем 9 любопытных фото.
  • Сегодня стало известно, что у пациентов, переболевших коронавирусом бессимптомно, также обнаруживают поражение легких. Врач объяснил, что это значит.
  • Наш корреспондент записала самые популярные жалобы горожан во время пандемии и постаралась ответить на них максимально коротко.
  • Здесь — история новосибирца на самоизоляции в самом эпицентре коронавируса за Атлантическим океаном. Игорь Бабичев живёт на два города и две страны: то в канадском Ванкувере, то в американском Сиэтле. Он рассказал, как изменилась жизнь там.
  • Учитель на удалёнке рассказала, как прошёл переход на дистанционное обучение из-за коронавируса. Спойлер: всё плохо.
  • Московский блогер под ником AlexanderThorn, накануне попавший под уголовное преследование из-за своего ролика о коронавирусе и новосибирском центре «Вектор», заявил, что нашёл себе правозащитников.
  • Мы попросили читателей сфотографировать свои холодильники, чтобы посмотреть, как они запасаются (или нет) продуктами на это время. Что из этого получилось — смотрите в нашей подборке.
  • Психолог Жанна Русина рассказала, почему нам стало плохо дома на самоизоляции. Она объяснила, откуда берется это бессилие и как с ним бороться.
  • Влюбленные, вынужденные переживать разлуку из-за коронавируса в тысячах километров друг от друга, рассказали, какими способами справляются с внезапным испытанием на прочность.

НГС ведёт онлайн-хронику о коронавирусе в городе и стране.

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коронавирус в Новосибирске
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