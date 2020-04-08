Сегодня стало известно, что у пациентов, переболевших коронавирусом бессимптомно, также обнаруживают поражение легких. Такие данные опубликовали японские ученые по результатам исследования пассажиров на круизном лайнере Diamond Princess. Изменения медики увидели на снимках КТ. Из-за того, что на снимках такое поражение выглядит помутневшим, врачи называю его «эффект матового стекла». О том, насколько это опасно, мы спросили у главного пульмонолога Минздрава РФ Сергея Авдеева.

— Это исследование показало, что даже у людей, которые не замечают недомогания, может развиваться пневмония в легкой форме — о ней и говорят видимые на снимках изменения. Пока результатов повторных исследований нет, но очевидно, что это временные изменения — после того, как человек выздоровеет, они исчезнут, — объяснил доктор.