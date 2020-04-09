3 апреля Россию облетела новость о том, как патриарх Кирилл проехал через центр Москвы на Mercedes с иконой. Его сопровождал кортеж с мигалками, а видео транслировалось на федеральных каналах в сопровождении молитвы. Икона Божией Матери «Умиление», которую выбрал патриарх, считается чудотворной.
Очевидцы сообщают, что ни патриарх, ни икона не были пристегнуты. Такой способ борьбы с коронавирусом, или «вредоносным поветрием» по-церковному, удивил россиян. В частности, из-за транспорта, на котором совершался крестный ход. Мы посмотрели, как «выгоняют» инфекцию священники в других регионах.
Православная «Газель»
В Самаре водители и прохожие буквально разинули рты, когда мимо них по улицам проехала «Газель» с колоколами и флагом с изображением Христа, из кузова которой священнослужитель поливал святой водой дорогу.
Видео: Сержморж / Instagram.com
— Наблюдал эту картину на Ново-Садовой. Колокола звенели... Удивление водителей словами не описать, — рассказал очевидец.
Целительный кукурузник
Волгоград теперь имеет небесную защиту: над городом пролетел кукурузник со священниками и иконами. От окропления святой водой решили воздержаться, вместо этого служители церкви помолились о здоровье заболевших, врачей и политиков.
— В праздник Марии Египетской в Волгоградской области проходит воздушный крестный ход, — сообщили в пресс-службе митрополии. — Его участниками стали епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей, епископ Калачевский и Палласовский Иоанн и несколько священников волгоградской епархии.
На борту Ан-2 путешествовали иконы князя Александра Невского, Казанской Божией Матери и Августовской Божией Матери. Вместе со священниками они полетали над областью примерно час. Кто выделил кукурузник на эти нужды, осталось неизвестным.
Святой воздушный шар
Один из кунгурских священников также оказался любителем полетов. Он прочитал молебен над городом с воздушного шара. Пожалуй, это лидер нашей подборки транспортных средств, которые выбирают церковные служители для борьбы с коронавирусом.
Интересно, что священник Максим Кайгородов надел медицинскую маску и перчатки — меры безопасности превыше всего. С собой у него также была Тихвинская икона Божьей матери.
— В нашем храме Тихвинская икона Божьей матери глубоко почитается, поэтому я взял ее в небо. Ветер не позволил пролететь нам над центром Кунгура, но мы облетели вокруг города по окраинам, — рассказал священник. — В период самоизоляции в наш храм Тихвинской иконы Божьей матери прихожан стало приходить гораздо меньше. Это ответственность наших горожан. Мы поддерживаем их решение.