Российский президент поручил Центробанку и правительству в ближайшие пять дней разработать программу дополнительной поддержки бизнеса. О том, что надо «смягчить удар по бизнесу» в связи с коронавирусом и кризисом, он напомнил на совещании с губернаторами 8 апреля. Также Владимир Путин выдвинул несколько новых решений, как еще упростить жизнь малым и средним предпринимателям.
Во время мартовского обращения к нации глава государства постановил снизить размер социальных взносов для малого и среднего бизнеса в два раза — с 30 до 15%, — чтобы у предприятий появились дополнительные ресурсы для оплаты труда работников. Новым решением президент предложил предоставить им полугодовую отсрочку по уплате страховых взносов в социальные фонды на шесть месяцев. Также в ближайшие шесть месяцев малый и средний бизнес получит отсрочку по всем налогам, кроме НДС.
— Однако не должна возникнуть ситуация, когда через полгода предприятиям придется сразу одномоментно выплачивать накопленные долги. Это больше всего и беспокоит предпринимательское сообщество, — уточнил Владимир Путин. — Поэтому реструктурируем такую задолженность. Ее можно будет гасить плавно, ежемесячно, равными долями в течение не менее года с момента окончания отсрочки.
Президент поручил правительству вместе с ЦБ РФ в пятидневный срок подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса, которая позволит компаниям максимально сохранить занятость и доходы сотрудников. При этом президент уточнил, что в первую очередь поддерживать будут тех, кто «приложит все силы, чтобы сохранить свои коллективы и свои команды».
— Считаю справедливой следующую формулу: помогать в первую очередь тем компаниям, которые сохраняют занятость, — отметил Владимир Путин.
Если же люди окажутся без работы, то правительство прежде всего направит все силы именно на их поддержку, а не на того работодателя, который расторг контракт с работниками.