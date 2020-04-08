Владимир Путин сегодня во время совещания с главами регионов по ситуации с коронавирусом заявил, что необходимо ввести дополнительные меры для поддержки семей. К уже обещанным пяти тысячам на детей до трех лет, которые будут платить в течение ближайших трех месяцев, он потребовал добавить доплату на каждого несовершеннолетнего ребенка. Но получат ее не все родители.



— Особые меры поддержки нужны семьям, где родители временно безработные. В этом случае, помимо пособия по безработице и выплат, которые у нас уже положены семьям с детьми, предлагаю также на ближайшие три месяца дополнительно выплачивать ещё по три тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка, — сказал президент.