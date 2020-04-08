В эти минуты началось совещание президента, аппарата правительства и глав регионов с Владимиром Путиным. За несколько минут до этого президент выступил со специальным обращением — и к нации, и к руководителям.

Вот коротко то, о чем заявил Путин.



— Государство выделило более 33 миллиардов на развертывание коек, еще 13 миллиардов пойдет на закупку реанимобилей и аппаратов ИВЛ. Техника должна поступить в регионы уже с апреля.