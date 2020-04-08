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Владимир Путин объявил о новых выплатах для врачей, безработных и детей

Владимир Путин объявил о новых выплатах для врачей, безработных и детей

В эти минуты началось совещание президента, аппарата правительства и глав регионов с Владимиром Путиным. За несколько минут до этого президент выступил со специальным обращением — и к нации, и к руководителям.

Вот коротко то, о чем заявил Путин.

— Государство выделило более 33 миллиардов на развертывание коек, еще 13 миллиардов пойдет на закупку реанимобилей и аппаратов ИВЛ. Техника должна поступить в регионы уже с апреля.

— Медики, работающие с пациентами с коронавирусом, получат дополнительные выплаты. Врачи — по 80 тысяч в месяц, средний персонал — по 50 тысяч рублей, младший персонал — по 25 тысяч рублей. Для врачей скорой помощи сделают выплаты в 50 тысяч, фельдшеры и водители получат по 25 тысяч. Надбавки будут действовать три месяца.

— Малому и среднему бизнесу — отсрочка по налогам на шесть месяцев. Правительство должно подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса.

— Помогать в первую очередь будут тем компаниям, которые сохраняют занятость. Если граждане останутся без работы, государство будет помогать именно им.

— Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости, будут выплачивать пособие по верхней планке на уровне МРОТ — 12 тысяч 130 рублей.

— С июня начнутся выплаты семьям с детьми от трех до семи лет. Для временно безработных при начислении выплаты на детей не будут учитывать доход, полученный ранее по месту работы. Это нужно, чтобы расширить круг получателей поддержки.

— Семьи с детьми в ближайшие три месяца будут дополнительно получать по 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребёнка.

— Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги её терзали, и половцы — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы всё преодолеем.

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коронавирусВладимир Путинпандемия
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