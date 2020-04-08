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В ближайшее время возможность лабораторий может быть увеличена ещё на 300 проб ежедневно

В ближайшее время возможность лабораторий может быть увеличена ещё на 300 проб ежедневно

В оперативном штабе Новосибирской области по коронавирусу отчитались о количестве сделанных тестов в городских лабораториях за сутки. Ранее исследования на заболевания могла проводить лаборатория Роспотребнадзора в регионе, но теперь разрешение на проведение таких тестов получили медицинские учреждения регионального Минздрава, федеральные и частные научные и медицинские центры. На утро среды 8 апреля был сделан уже 3121 тест.

— В настоящий момент общая мощность всех лабораторий вместе с лабораторией Роспотребнадзора составляет более 1300 [тестов] в сутки, что покрывает необходимую потребность по показаниям согласно постановлениям главного санитарного врача РФ, — заявила сегодня заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова.

Также в штабе отметили, что в перспективе лаборатории смогут увеличить этот результат еще на триста проб за день.

Сегодня, 8 апреля, одна из лабораторий в Новосибирске показала, в каких условиях её сотрудники делают анализы на коронавирус. Там побывал наш фотокорреспондент Александр Ощепков. Показываем, что там внутри.

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коронавирус в Новосибирске
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