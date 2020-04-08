Владимир Путин выступит со спецобращением: ждем заявлений

РИА «Новости» уточняют: все заявления президента будут сделаны в рамках совещания.
«Россия 24» тоже приготовилась к выступлению Путина. Ждем.
С докладами перед Путиным должны выступить мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, глава Санкт-Петербурга Александр Беглов и руководители еще семи регионов (каких — пока загадка). По словам Пескова, все будут совещаться из своих кабинетов.
Когда случится обращение — пока не понятно. По данным СМИ, совещание запланировано на 14:00 мск. Но время, конечно, может сдвинуиться.
Ранее Дмитрий Песков рассказывал, что у президента планируется большое совещание, среди участников — главы регионов, члены правительства и администрация президента. В круг обсуждаемых тем войдет «все, что связано с противодействием распространению коронавирусной инфекции», а также «готовность регионов, готовность по разным позициям, проблемы, которые есть, пути решения», — пишет ТАСС.
Привет, друзья! Кремль анонсирует очередное обращение президента — на этот раз перед встречей с главами регионов. Федеральные каналы уже приготовились: например, на «Первом канале» запустили вот такую горячую строку.