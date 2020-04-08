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Владимир Путин выступит со спецобращением: ждем заявлений

Кремль анонсировал объемное выступление президента перед совещанием по коронавирусу

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Владимир Путин в режиме видеосвязи сегодня проведет совещание с губернаторами. Разговаривать будут о коронавирусе. Пресс-секретарь президента заинтриговал, сообщив, что перед заседанием Путин выступит с «большим вступительным словом», которое будет «содержательное и объемное».

Видео: «Россия 24»

Мария Захарова

РИА «Новости» уточняют: все заявления президента будут сделаны в рамках совещания.

Мария Захарова

«Россия 24» тоже приготовилась к выступлению Путина. Ждем.

Мария Захарова

С докладами перед Путиным должны выступить мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, глава Санкт-Петербурга Александр Беглов и руководители еще семи регионов (каких — пока загадка). По словам Пескова, все будут совещаться из своих кабинетов.

Мария Захарова

Когда случится обращение — пока не понятно. По данным СМИ, совещание запланировано на 14:00 мск. Но время, конечно, может сдвинуиться.

Мария Захарова

Ранее Дмитрий Песков рассказывал, что у президента планируется большое совещание, среди участников — главы регионов, члены правительства и администрация президента. В круг обсуждаемых тем войдет «все, что связано с противодействием распространению коронавирусной инфекции», а также «готовность регионов, готовность по разным позициям, проблемы, которые есть, пути решения», — пишет ТАСС.

Мария Захарова

Привет, друзья! Кремль анонсирует очередное обращение президента — на этот раз перед встречей с главами регионов. Федеральные каналы уже приготовились: например, на «Первом канале» запустили вот такую горячую строку.

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коронавирусВладимир Путин
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