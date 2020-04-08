В подъезде новостройки на Народной прорвало трубу — жители вышли из квартир вычерпывать воду

Днём 8 апреля в доме на Народной, 9 в ЖК «Просвещение» затопило несколько этажей — жителям пришлось самостоятельно вычерпывать воду из подъезда, чтобы она не попала в квартиры.
Жители записали видео, на котором видно, как они борются с потопом.
Оказалось, что причиной стал некачественный фитинг — соединитель на трубе, сообщили в управляющей компании «Тактикум»
— Сорвало фитинг на счётчике воды, заводской брак. «Тактикум» сейчас устраняет неполадки. И с завтрашнего дня они начинают менять их на всех квартирах, — сообщил корреспонденту НГС техник управляющей компании.
Жители рассказали, в каком состоянии сейчас подъезд.
— Целиком затоплены 14, 13 этажи, квартиры, скорее всего, по всей площадке. Это минимум, может, больше. Вода дошла до 9 этажа, повреждены потолки. Шахты лифта затоплены, все три лифта находились ниже 14 этажа, тоже затоплены, — пожаловался один из жильцов дома. Жители отмечают, что их топит уже не в первый раз.
В начале марта НГС рассказывал о потопе в другом здании — в тихом центре города затопило памятник деревянного зодчества на Коммунистической, 19.