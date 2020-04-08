В подъезде новостройки на Народной прорвало трубу — жители вышли из квартир вычерпывать воду

Днём 8 апреля в доме на Народной, 9 в ЖК «Просвещение» затопило несколько этажей — жителям пришлось самостоятельно вычерпывать воду из подъезда, чтобы она не попала в квартиры.



Жители записали видео, на котором видно, как они борются с потопом.