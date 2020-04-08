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Долой шипы: новосибирцы ломанулись ставить на машины летние шины

Многие водители уже избавились от шипов из-за теплой погоды

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Шиномонтажки занимаются заменой колес

Шиномонтажки занимаются заменой колес

Теплый апрель в Новосибирске подстегнул начало сезона замены зимних шин на летние. Многие автовладельцы уже ездят по городу на летних покрышках, многие планируют менять колеса в ближайшие дни.

— Да, я переобулся уже. Уже можно в полный рост переобуваться. Сейчас льда нет, потому что ночью уже плюс, такой беды уже нет. Очень много сыпали песка на дорогах, поэтому ничего не скользит и все нормально. Люди меняют, приезжают, — говорит руководитель автоцентра «7 ключей» Геннадий Евграшин, отмечая, что стоимость замены комплекта колес 15-го размера стоит 1500 рублей, 16-го размера — 1700 рублей.

Многие перешли на летние покрышки

Многие перешли на летние покрышки

— Начинается сезон. У нас уже неделю длится активность, люди звонят, интересуются, спрашивают, как мы работаем, в каком формате. Кто-то уже на лето пересаживается полностью. В этом году мы прогнозировали поздний сезон, потому что были обильные осадки, а погода наоборот дала жару, всё очень быстро сошло, температуры вроде как дальше положительные, — объясняет руководитель отдела продаж шинной компании «Колесити» Николай Пшеничников.

По словам специалистов, обычно сезон замены начинается 10 апреля, в этом году он опережает эту дату на 3–4 дня. К концу апреля подавляющее большинство автомобилистов уже ездят на летних покрышках.

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