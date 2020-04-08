Долой шипы: новосибирцы ломанулись ставить на машины летние шины

Теплый апрель в Новосибирске подстегнул начало сезона замены зимних шин на летние. Многие автовладельцы уже ездят по городу на летних покрышках, многие планируют менять колеса в ближайшие дни.



— Да, я переобулся уже. Уже можно в полный рост переобуваться. Сейчас льда нет, потому что ночью уже плюс, такой беды уже нет. Очень много сыпали песка на дорогах, поэтому ничего не скользит и все нормально. Люди меняют, приезжают, — говорит руководитель автоцентра «7 ключей» Геннадий Евграшин, отмечая, что стоимость замены комплекта колес 15-го размера стоит 1500 рублей, 16-го размера — 1700 рублей.