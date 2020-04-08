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Мужчину обвиняют в распространении ложной информации, сам же блогер уверяет, что высмеивал фейки, а не делал их

Мужчину обвиняют в распространении ложной информации, сам же блогер уверяет, что высмеивал фейки, а не делал их

Московский блогер под ником AlexanderThorn, накануне попавший под уголовное преследование из-за своего ролика о коронавирусе и новосибирском центре «Вектор», заявил, что нашёл себе правозащитников.

С чего всё началось

О реакции следователей на видео блогера стало известно накануне, 7 апреля. В его отношении возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ — публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.

— Установлено, что один из пользователей социальной сети «Твиттер» разместил видеоролик, в котором сообщил, что коронавирус COVID-19 был создан в государственном научном центре «Вектор», после чего путем взрыва умышленно распространён на территории России и КНР. Таким образом, указанное лицо публично распространило под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, — сообщили в пресс-службе СК.

Блогер заявил, что высмеивал фейки

Сегодня блогер у себя в «Твиттере» объяснил, что высмеивал «теорию заговора о происхождении коронавируса из российской лаборатории». Также он выпустил ещё одно видео, где в ироничной манере рассказал, что о нём написали СМИ в связи с возбуждением уголовного дела.

— Сейчас мне предоставляет помощь «Правозащита Открытки». И да, естественно, я буду продолжать оппозиционную деятельность. Этот ролик лишь редкий отступ от основной темы моей сатиры — политической, — кратко прокомментировал Александр НГС.

Ранее Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за фейковые новости — автору грозит штраф до 1,5 миллиона рублей.

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фейккоронавирус в Новосибирске
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