Московский блогер под ником AlexanderThorn, накануне попавший под уголовное преследование из-за своего ролика о коронавирусе и новосибирском центре «Вектор», заявил, что нашёл себе правозащитников.

С чего всё началось

О реакции следователей на видео блогера стало известно накануне, 7 апреля. В его отношении возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ — публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.



— Установлено, что один из пользователей социальной сети «Твиттер» разместил видеоролик, в котором сообщил, что коронавирус COVID-19 был создан в государственном научном центре «Вектор», после чего путем взрыва умышленно распространён на территории России и КНР. Таким образом, указанное лицо публично распространило под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, — сообщили в пресс-службе СК.