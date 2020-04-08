Российское правительство решило расширить круг лабораторий, тестирующих на коронавирус. Теперь это могут делать все частные и государственные лаборатории. Об этом заявил во время заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Такое решение в руководстве страны приняли, чтобы у каждого человека была возможность проверить здоровье и сделать тест.
— Право тестировать на коронавирус получили все заявившиеся лаборатории, в том числе и частные, негосударственные, для этого нужно подать соответствующее электронное уведомление на сайте Роспотребнадзора. И в случае выявления нового коронавируса лаборатория должна передавать эту информацию в Роспотребнадзор, — отметил премьер.
Также Михаил Мишустин подчеркнул, что на данный момент Россия может обеспечить себя тестами на коронавирус.
Два дня назад Роспотребнадзор объявил о запуске домашнего тестирования на коронавирус. Сделать это может каждый человек, причем без участия врача. Заказчику привезут тест домой, проинструктируют, как взять анализ самостоятельно, а потом увезут материал на исследование. Результаты появятся в течение одного-двух дней. Тестирование на дому обойдется в 1250 рублей. Дополнительно придется доплатить за выезд сотрудника, который объяснит, как делать тест, и заберет материалы в лабораторию. Услуга доступна жителям Москвы и Подмосковья, далее распространится по регионам. Новость об этом лаборатории восприняли как монополизацию — ранее частные предприятия пытались проводить тестирование желающих, но санитарное ведомство сворачивало эту инициативу.