Российское правительство решило расширить круг лабораторий, тестирующих на коронавирус. Теперь это могут делать все частные и государственные лаборатории. Об этом заявил во время заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Такое решение в руководстве страны приняли, чтобы у каждого человека была возможность проверить здоровье и сделать тест.



— Право тестировать на коронавирус получили все заявившиеся лаборатории, в том числе и частные, негосударственные, для этого нужно подать соответствующее электронное уведомление на сайте Роспотребнадзора. И в случае выявления нового коронавируса лаборатория должна передавать эту информацию в Роспотребнадзор, — отметил премьер.

