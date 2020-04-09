Журналист НГС сдала тест на коронавирус — как это было (пришлось потерпеть)

С появлением коронавируса в России возникли проблемы с тестированием — анализы со всей страны свозили в новосибирский «Вектор», а без назначения врача и особых показаний в анамнезе (например, поездка в другую страну) добиться тестирования было невозможно. Даже новосибирцы, которые контактировали с зараженными, не всегда могли пройти тест. С этой недели тест на коронавирус в Новосибирске может сдать любой желающий — правда, платно. Сделать это можно в диагностическом пункте «ЦНМТ» в Академгородке. Журналист НГС Маша Вьюн посетила лабораторию и сдала тест. Как это было — смотрите в нашем репортаже.
Записаться на анализ можно через колл-центр или сайт медицинского центра. Судя по местам в записи, услуга популярная, ближайший свободный день — 17 апреля.
При записи, рассказывает главный врач ГК «ЦНМТ» и кандидат медицинских наук Елена Трубицына, администратор центра анкетирует пациента — спрашивает, контактировал ли он с прибывшими из других стран людьми, выезжал ли сам и замечал ли у себя признаки ОРВИ. Если пациент положительно отвечает хотя бы на один из этих пунктов, то анализ у него не возьмут:
— Такие пациенты на самоизоляции, они должны обратиться к прикрепленной поликлинике. Если противопоказаний нет, то пациент приходит. Услугу оплачивают заранее. Пациент приходит в назначенное время, медсестра приглашает на исследование, после результат приходит на электронный адрес в течение рабочего дня, — объясняет Елена Трубицына.
В общем, я, как самый мнительный сотрудник редакции, поехала сдавать анализ. Сам тест делают в специальном помещении с отдельным входом — это одно из требований Роспотребнадзора. Кроме того, заборные пункты нельзя располагать в жилых домах.
За 4 часа до анализа нельзя есть и пить, поэтому лучше сдавать его утром (а то будете голодать, как я), а за 6 часов нельзя принимать некоторые лекарства:
— За 6 часов до анализа нельзя использовать лекарства для орошения ротоглотки и препараты для рассасывания. За 3–4 часа нельзя кушать, пить, курить, полоскать рот, чистить зубы, жевать жевательную резнику. Перед забором нельзя использовать средства, освежающие дыхание, — объясняет Елена Трубицына.
Анализ совсем не страшный: берут мазок из носа и из горла — процедура занимает меньше минуты:
— Если тест положительный, мы не отправляем его пациенту, не имеем права. Сам биоматериал, до того как мы не получили результат, не уничтожаем. Если биологи видят, что биоматериал сомнительный или положительный, мы его направляем в Центр гигиены и эпидемиологии, они выполняют исследование. Если у них есть сомнения, то материал отправляется в «Вектор». В любом случае, когда в лаборатории видят сомнительный результат, заведующий лаборатории обязан делать извещение в Роспотребнадзор. Они ставят пациента на контроль, отправляют информацию в прикрепленную поликлинику, — рассказывает специалист.
Как раз накануне, 8 апреля, министр здравоохранения региона Константин Хальзов заявил, что в Новосибирской области нет возможности делать тест всем желающим за бюджетный счет. Причина - слишком большой поток тех, кому нужно в обязательном порядке сделать анализ (каждые сутки делают примерно 1300 обследований).
— Сейчас пока речи о тестировании всех желающих не идет. У нас достаточно большое количество жителей находятся на самоизоляции. Это те, которые вернулись из-за рубежа и продолжают поступать. Плюс идёт каждодневный поток жителей России из Москвы и Санкт-Петербурга. Поэтому, учитывая, что анализ берётся на 10-й день, такой большой пласт мы должны каждый день силами первичного звена брать и отправлять на тестирование. Сегодня мы развернули достаточно большое количество лабораторий, — объяснил Константин Хальзов.