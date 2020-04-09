Журналист НГС сдала тест на коронавирус — как это было (пришлось потерпеть)

Записаться на анализ можно через колл-центр или сайт медицинского центра. Судя по местам в записи, услуга популярная, ближайший свободный день — 17 апреля.



При записи, рассказывает главный врач ГК «ЦНМТ» и кандидат медицинских наук Елена Трубицына, администратор центра анкетирует пациента — спрашивает, контактировал ли он с прибывшими из других стран людьми, выезжал ли сам и замечал ли у себя признаки ОРВИ. Если пациент положительно отвечает хотя бы на один из этих пунктов, то анализ у него не возьмут:



— Такие пациенты на самоизоляции, они должны обратиться к прикрепленной поликлинике. Если противопоказаний нет, то пациент приходит. Услугу оплачивают заранее. Пациент приходит в назначенное время, медсестра приглашает на исследование, после результат приходит на электронный адрес в течение рабочего дня, — объясняет Елена Трубицына.



В общем, я, как самый мнительный сотрудник редакции, поехала сдавать анализ. Сам тест делают в специальном помещении с отдельным входом — это одно из требований Роспотребнадзора. Кроме того, заборные пункты нельзя располагать в жилых домах.