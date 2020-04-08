Сегодня, 8 апреля, стало известно о том, что на должность начальника оперативного управления ГУФСИН по Новосибирской области назначен Сергей Слепцов.



Прежде Слепцов был начальником отдела розыска ГУФСИН по Красноярскому краю — его отстранили от должности после скандального видео из ИК-17 в Красноярске.

Люди, предоставившие видеозапись нашим коллегам из НГС.24 в октябре 2019 года, утверждали, что на видео присутствует Сергей Слепцов, занимавший руководящий пост в колонии. Он сначала отправлял заключённого убирать территорию, а потом засунул его головой в унитаз.

