8 апреля среда
СЕЙЧАС +3°С
Пробки 2/10
usd 75.45
eur 82.01
Тема дня 13-й зараженный COVID-19 работал в здравоохранении
СЕЙЧАС +3°С
Пробки 2/10
usd 75.45
eur 82.01

Все новости

Все новости
Сергей Слепцов работал начальником отдела розыска оперативного управления ГУФСИН по Красноярскому краю в ИК-17

Сергей Слепцов работал начальником отдела розыска оперативного управления ГУФСИН по Красноярскому краю в ИК-17

Сегодня, 8 апреля, стало известно о том, что на должность начальника оперативного управления ГУФСИН по Новосибирской области назначен Сергей Слепцов.

Прежде Слепцов был начальником отдела розыска ГУФСИН по Красноярскому краю — его отстранили от должности после скандального видео из ИК-17 в Красноярске.

Люди, предоставившие видеозапись нашим коллегам из НГС.24 в октябре 2019 года, утверждали, что на видео присутствует Сергей Слепцов, занимавший руководящий пост в колонии. Он сначала отправлял заключённого убирать территорию, а потом засунул его головой в унитаз.

После публикации видео с издевательствами над заключенным руководство ГУФСИН по Красноярскому краю назначило служебную проверку.

В ноябре 2019 года стало известно, что фигурирующий на кадрах сотрудник ведомства был отстранён от службы — такой ответ NGS24.RU предоставили в ГУФСИН.

Информацию о новом назначении Слепцова подтвердили в пресс-службе ГУФСИН России по НСО.

— Такое решение приняло руководство, — коротко пояснили в ведомстве.

NGS24.RU

У вас есть информация о назначении Сергея Слепцова? Или вы готовы рассказать об условиях содержания заключённых в новосибирских исправительных учреждениях? Свяжитесь с нашим криминальным обозревателем по номеру 8 953 775 22 29.

В прошлом году Кировский районный суд Новосибирска отправил в СИЗО начальника исправительной колонии № 2 Артёма Евсеенко, которого задержали по подозрению в мошенничестве.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ7
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ГУФСИНСергей Слепцов
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (36)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!