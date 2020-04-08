Сегодня, 8 апреля, стало известно о том, что на должность начальника оперативного управления ГУФСИН по Новосибирской области назначен Сергей Слепцов.
Прежде Слепцов был начальником отдела розыска ГУФСИН по Красноярскому краю — его отстранили от должности после скандального видео из ИК-17 в Красноярске.
Люди, предоставившие видеозапись нашим коллегам из НГС.24 в октябре 2019 года, утверждали, что на видео присутствует Сергей Слепцов, занимавший руководящий пост в колонии. Он сначала отправлял заключённого убирать территорию, а потом засунул его головой в унитаз.
После публикации видео с издевательствами над заключенным руководство ГУФСИН по Красноярскому краю назначило служебную проверку.
В ноябре 2019 года стало известно, что фигурирующий на кадрах сотрудник ведомства был отстранён от службы — такой ответ NGS24.RU предоставили в ГУФСИН.
Информацию о новом назначении Слепцова подтвердили в пресс-службе ГУФСИН России по НСО.
— Такое решение приняло руководство, — коротко пояснили в ведомстве.
NGS24.RU
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В прошлом году Кировский районный суд Новосибирска отправил в СИЗО начальника исправительной колонии № 2 Артёма Евсеенко, которого задержали по подозрению в мошенничестве.