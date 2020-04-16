Можно ли заразиться коронавирусом в такси? Изучаем, как дезинфицируют машины

В Новосибирске продолжается лайт-версия карантина: с одной стороны, врачи ежедневно отчитываются о новой порции заболевших и умерших от коронавируса (в городе уже две смерти), с другой стороны — почти все горожане продолжают ходить на работу. Фотография толпы людей в новосибирском метро, где никто не соблюдает дистанцию, облетела уже все соцсети. Некоторые, чтобы не толпиться в общественном транспорте и минимизировать риски заражения, предпочитают пользоваться такси. Но безопасно ли это?
Можно ли заразиться в такси?
Можно ли подхватить коронавирус от водителя или пассажира, который ехал до вас? Рискует ли своим здоровьем сам таксист? Своим мнением поделился новосибирский врач-инфекционист Виктор Киселев:
— В автомобиле двое и больше людей могут заразиться коронавирусом, как и в любом другом замкнутом помещении. Основные пути передачи — всё также воздушно-капельный (как правило, при кашле, чихании, разговоре) и контактный. В связи с этим заражение между водителем, пассажиром, а также от пассажира, который находился до этого в такси, возможно.
Обрабатывают ли таксисты машины?
Какие меры безопасности предпринимают таксисты — мы спросили у популярных агрегаторов и самих водителей. В «Яндекс.Такси» сообщили, что они регулярно предупреждают таксистов о правилах поведения в период пандемии, а именно, напоминают о режиме проветривания автомобиля, необходимости носить маску и иметь в автомобиле антисептик. Но ответственность за дезинфекцию салонов автомобилей несут водители.
— У нас нет своих автомобилей — заказы «Яндекс.Такси» выполняют автомобили партнеров-перевозчиков. Однако мы разработали и применяем целый ряд мер для повышения безопасности как водителей, так и пассажиров, — рассказывает представитель пресс-службы «Яндекса» Наталья Рожкова. — С первых дней марта мы рассылали водителям памятки о том, какие меры предосторожности следует предпринимать. Сейчас в «Таксометре» доступен тест на знание основных профилактических мер по противодействию вирусу. Чем точнее мы следуем инструкциям медиков, тем меньше поводов для беспокойства. Водители знают, как обеспечить дезинфекцию салона в течение дня — протирать обеззараживающими средствами панели, приборную доску, ручки и кнопки, с которыми соприкасаются пользователи, почаще проветривать салон, пользоваться в случае необходимости медицинскими масками. Пользователям мы напоминаем о том, что безналичная оплата — самый простой способ снизить вероятность передачи инфекции, ведь для этого не надо обмениваться с водителем купюрами и монетами.
Представитель сервиса заказа такси «Везёт» Зоя Австрийская пояснила следующее:
— «Везёт» — информационный сервис, у нас нет своего автопарка и перевозчиков в найме. Мы со своей стороны информировали перевозчиков о необходимости проводить профилактические гигиенические меры, собрали удобный чек-лист, как обезопасить себя и пассажира: о дезинфекции поверхностей автомобиля и проветривании машины между заказами, договорились с крупнейшим сервисом по заказу товаров для красоты и здоровья zdravcity.ru о скидке на любые медицинские препараты — чтобы водители, подключенные к сервису, могли обеспечить лекарствами себя и свою семью, успели закупить партию масок до дефицита, и в части городов раздаем их перевозчикам. В некоторых городах будем обеспечивать водителей тканевыми повязками, изготовленными на заказ.
В компании «Ситимобил» также сообщили о мерах, которые сейчас принимают в связи с опасной ситуацией:
— Мы проинструктировали партнеров и водителей о мерах профилактики инфекций. Партнеры-таксопарки внимательно следят за здоровьем каждого водителя. Водители регулярно делают влажную уборку салона, протирают ручки и проветривают автомобиль. Мы снабдили партнеров и водителей антисептическими гелями, салфетками и медицинскими масками. Организовали стационарные пункты дезинфекции автомобилей, подключенных к нашему сервису. Для пассажиров в автомобилях есть памятки, как обезопасить себя от заражения, а также антисептические салфетки в индивидуальной упаковке.
На словах всё хорошо. А что говорят пассажиры?
Некоторые новосибирцы отмечают, что таксисты действительно пользуются специальными средствами защиты:
— Я часто пользуюсь услугами такси, в основном это «Яндекс» и «Лидер», — рассказывает Анастасия Фатьянова, читательница НГС. — И в большинстве случаев водители в масках, а еще пользуются антисептиками, распыляют их на поверхности и в воздух, один раз это было при мне. Но что насчет здоровья водителей, один раз меня вез мужчина, который сильно кашлял, но он также был в маске. Держал одно окно открытым, чтобы салон постоянно проветривался.
Но подобное можно наблюдать не во всех машинах такси.
— Раз в день приходится ездить на такси. Еще ни разу не видела водителя в медицинской маске. Салфетки и антисептики также не видела. Возможно, они лежат где-нибудь в бардачке, но не логичнее было бы всех пассажиров просить пользоваться антисептиком? Иначе какой в них смысл? Водитель себя обезопасит, а на клиентов — плевать? - недоумевает другая жительница Новосибирска.
Кроме автомобилей и наемных работников, за которыми следит руководство компаний, есть и отдельные водители - перевозчики на личных или арендованных автомобилях. И таких большинство. За реальное проведение дезинфекции автомобиля и другие меры безопасности отвечают только они сами. Расходы также ложатся на их плечи. Корреспондент НГС пообщался с одним из таких водителей.
— Я беру заявки в приложениях «Ситимобил», «Везет» и изредка в такси «Максим», и нигде нет ничего обязательного из этих мер, носит исключительно рекомендательный характер, — говорит Николай. — Агрегаторы такси не берут на себя такую ответственность, позиционируют себя как информационный сервис. Вся ответственность на самих перевозчиках, водителях. В приложениях были рекламные предложения каких-то сторонних фирм за бешеные деньги. Но заказов сейчас крайне мало, доплаты убрали, и таксисты практически ничего не зарабатывают, так что вряд ли кто-то будет тратить деньги на дезинфекцию салона. Хотя сам я слежу за своим состоянием здоровья, ношу маску, антисептиком пользуюсь, периодически протираю салон.
И как быть? Совсем не пользоваться такси?
Врач-инфекционист Виктор Киселев рассказал, как водители такси и пассажиры могут обезопасить себя и других людей в такой ситуации.
— Основные меры профилактики в связи с этим, по моему мнению, следующие: соблюдение дистанции (в условиях такси — это нахождение пассажиров на заднем сидении, а не на переднем, что, кстати, и более этично); ношение СИЗ — масок, респираторов; обязательно наличие в автомобиле антисептика; между заказами водитель такси должен проветривать салон, проводить обработку поверхностей с дезинфицирующим средством; раз в сутки проводить влажную уборку.
Накануне новосибирские таксисты пожаловались на рухнувшие из-за пандемии коронавируса зарплаты и заявили о своей готовности бастовать. Многие из них действительно оказались в тяжелой ситуации — денег, которые они зарабатывают за смену, не хватает даже на еду, не говоря уже о средствах защиты и дезинфекции. Почитайте колонку таксиста, получающего 300 рублей за смену, — мы посчитали его доходы и расходы.