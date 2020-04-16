Можно ли заразиться коронавирусом в такси? Изучаем, как дезинфицируют машины

Можно ли подхватить коронавирус от водителя или пассажира, который ехал до вас? Рискует ли своим здоровьем сам таксист? Своим мнением поделился новосибирский врач-инфекционист Виктор Киселев:



— В автомобиле двое и больше людей могут заразиться коронавирусом, как и в любом другом замкнутом помещении. Основные пути передачи — всё также воздушно-капельный (как правило, при кашле, чихании, разговоре) и контактный. В связи с этим заражение между водителем, пассажиром, а также от пассажира, который находился до этого в такси, возможно.



Обрабатывают ли таксисты машины?

Какие меры безопасности предпринимают таксисты — мы спросили у популярных агрегаторов и самих водителей. В «Яндекс.Такси» сообщили, что они регулярно предупреждают таксистов о правилах поведения в период пандемии, а именно, напоминают о режиме проветривания автомобиля, необходимости носить маску и иметь в автомобиле антисептик. Но ответственность за дезинфекцию салонов автомобилей несут водители.

— У нас нет своих автомобилей — заказы «Яндекс.Такси» выполняют автомобили партнеров-перевозчиков. Однако мы разработали и применяем целый ряд мер для повышения безопасности как водителей, так и пассажиров, — рассказывает представитель пресс-службы «Яндекса» Наталья Рожкова. — С первых дней марта мы рассылали водителям памятки о том, какие меры предосторожности следует предпринимать. Сейчас в «Таксометре» доступен тест на знание основных профилактических мер по противодействию вирусу. Чем точнее мы следуем инструкциям медиков, тем меньше поводов для беспокойства. Водители знают, как обеспечить дезинфекцию салона в течение дня — протирать обеззараживающими средствами панели, приборную доску, ручки и кнопки, с которыми соприкасаются пользователи, почаще проветривать салон, пользоваться в случае необходимости медицинскими масками. Пользователям мы напоминаем о том, что безналичная оплата — самый простой способ снизить вероятность передачи инфекции, ведь для этого не надо обмениваться с водителем купюрами и монетами.