В этому году экономический факультет НГУ отменил для своих выпускников госэкзамены из-за ситуации с коронавирусом.
В качестве итоговой аттестации выпускникам предстоит только защитить диплом. Если в стране останутся меры, ограничивающие распространение инфекции, студенты будут защищать диплом дистанционно.
Кто принял такое решение
— Учёный совет экономического факультета НГУ принял единогласное решение отменить в 2019–2020 учебном году государственный экзамен как одну из форм государственной итоговой аттестации, — подтвердили в пресс-службе НГУ.
Государственный экзамен отменили по тем направлениям подготовки, по которым это позволяет сделать федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС), — «Бизнес-информатика», «Менеджмент», «Социология» и «Экономика».
— Решение мотивировано необходимостью в нынешних сложных условиях не распылять, а сосредоточить усилия преподавателей и студентов-выпускников на подготовке качественных выпускных квалификационных работ, отработке форматов защиты выпускной квалификационной работы в дистанционном режиме с соблюдением всех необходимых процедур, если останутся в силе в стране и регионе меры, ограничивающие распространение коронавируса, — объяснили в пресс-службе университета.
Ректор НГУ решение ученого совета экономического факультета поддержал. Подготовлен соответствующий приказ.
«Страшно, что диплом будут принимать жёстче»
— Сначала это были какие-то непонятные слухи, мы думали, не шутка ли это. Потом ребятам с другого направления позвонила замдекана и рассказала, что проводить госы удаленно странно и есть большая вероятность, что мы спишем. Поэтому вопрос об отмене поднимется на ученом совете. И вот затем пришло уже официальное письмо от замдекана с фотографией самого приказа. Нам теперь страшно, потому что опять начали ходить слухи, что диплом будут принимать жёстче, — рассказала одна из студенток.
Речи об изменении сроков защиты дипломов пока нет.
Почему разрешено отменить госэкзамены
Согласно образовательному стандарту, обязательной является защита выпускной квалификационной работы. А госэкзамен включается или исключается по решению образовательной организации. Традиционно на экономическом факультете НГУ государственная итоговая аттестация в бакалавриате была представлена двумя формами — и госэкзамен, и защита дипломов.
— Выбор формата государственной итоговой аттестации — прерогатива образовательной организации. На большинстве факультетов НГУ в бакалавриате реализуется одна из форм государственной итоговой аттестации — или госэкзамен, или защита выпускной квалификационной работы (ВКР). Только по нескольким направлениям подготовки практикуют и госэкзамен, и защиту ВКР, — ответили в пресс-службе НГУ.
Каждый день НГС ведёт онлайн-хронику о ситуации с коронавирусом в Новосибирске, посмотреть, что в городе происходит сегодня, можно здесь.