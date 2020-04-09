В этому году экономический факультет НГУ отменил для своих выпускников госэкзамены из-за ситуации с коронавирусом.

В качестве итоговой аттестации выпускникам предстоит только защитить диплом. Если в стране останутся меры, ограничивающие распространение инфекции, студенты будут защищать диплом дистанционно.



Кто принял такое решение

— Учёный совет экономического факультета НГУ принял единогласное решение отменить в 2019–2020 учебном году государственный экзамен как одну из форм государственной итоговой аттестации, — подтвердили в пресс-службе НГУ.