Когда тест на коронавирус будут делать всем желающим? Отвечает министр здравоохранения

Пока в регионе нет возможности делать тест на коронавирус всем желающим. Об этом заявил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.
— Сейчас пока речи о тестировании всех желающих не идет. У нас достаточно большое количество жителей находятся на самоизоляции. Это те, которые вернулись из-за рубежа и продолжают поступать. Плюс идёт каждодневный поток жителей России из Москвы и Санкт-Петербурга. Поэтому, учитывая, что анализ берётся на 10-й день, такой большой пласт мы должны каждый день силами первичного звена брать и отправлять на тестирование. Сегодня мы развернули достаточно большое количество лабораторий, — объяснил Константин Хальзов.
Каждый день в регионе обрабатывают около 1300 образцов биоматериалов от людей, которые могут быть потенциально заражены коронавирусом.
Сегодня стали известны подробности о новосибирце, который не покидал пределов региона и заразился коронавирусом.
Мы продолжаем следить за ситуацией с коронавирусом в городе в нашей онлайн-трансляции.
В эту среду, 8 апреля, полицейские будут проверять, как жители Новосибирска и области соблюдают постановление губернатора. На каждого жителя, который нарушит постановление, будет составлен административный протокол, который влечёт за собой предупреждение или штраф. Какие штрафы сейчас действуют, читайте тут.