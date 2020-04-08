Когда тест на коронавирус будут делать всем желающим? Отвечает министр здравоохранения

Каждый день в регионе обрабатывают около 1300 образцов биоматериалов от людей, которые могут быть потенциально заражены коронавирусом.

Сегодня стали известны подробности о новосибирце, который не покидал пределов региона и заразился коронавирусом.



Мы продолжаем следить за ситуацией с коронавирусом в городе в нашей онлайн-трансляции.



В эту среду, 8 апреля, полицейские будут проверять, как жители Новосибирска и области соблюдают постановление губернатора. На каждого жителя, который нарушит постановление, будет составлен административный протокол, который влечёт за собой предупреждение или штраф. Какие штрафы сейчас действуют, читайте тут.

